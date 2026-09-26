Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Johan Sebastián Ovalle Vélez, un estudiante de 17 años del colegio Gabriel García Márquez en Medellín, murió este viernes 25 de septiembre en el Hospital San Vicente Fundación, tras pasar más de dos semanas bajo cuidados médicos como consecuencia de una grave herida autoinfligida con un arma traumática. El incidente, ocurrido el 9 de septiembre, conmocionó a la comunidad educativa y motivó la activación de protocolos de emergencia en la institución ubicada en el sector Villa Hermosa.

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De acuerdo con el reporte recogido en el texto, Ovalle Vélez ingresó armado al plantel cerca de las 9:00 de la mañana y, ya en el patio del colegio, realizó varios disparos. Este acto provocó temor y puso en riesgo la seguridad de estudiantes y docentes, quienes buscaron resguardarse en los salones ante la alarmante situación. Después de los disparos, el adolescente se disparó en la cabeza, lo que le ocasionó una herida de tal gravedad que debió ser trasladado de inmediato al Hospital San Vicente Fundación, donde permaneció internado hasta su fallecimiento, ocurrido aproximadamente a las 6:00 de la tarde del 25 de septiembre.

La situación de Johan Sebastián no era desconocida para los directivos del colegio, pues, según los registros mencionados en la información, el joven había presentado dificultades de convivencia y comportamientos agresivos hacia compañeros y docentes. A raíz de estos antecedentes, se le había brindado acompañamiento tanto psicológico como psicosocial, como parte de las medidas institucionales para atender y prevenir situaciones de riesgo entre los estudiantes.

El caso está en proceso de investigación con el objetivo de esclarecer los motivos que llevaron al adolescente a introducir un arma traumática en la institución y posteriormente causarse la lesión que, finalmente, le costó la vida. La tragedia ha planteado interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de orientación escolar y el acceso a armas entre menores, generando preocupación dentro de la comunidad educativa y en el entorno familiar del joven.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ingresó Johan Sebastián Ovalle Vélez armado al colegio Gabriel García Márquez?

Según la información proporcionada, las circunstancias exactas que llevaron a Johan Sebastián Ovalle Vélez a ingresar armado al colegio aún están bajo investigación. Se sabe que el estudiante tenía antecedentes de dificultades de convivencia y comportamientos agresivos, lo cual motivó un acompañamiento psicológico y psicosocial. Sin embargo, no se han esclarecido los motivos concretos de su actuar el día de los hechos.

¿Qué tipo de acompañamiento recibió el estudiante antes del incidente en Medellín?

El joven Johan Sebastián Ovalle Vélez, previo al incidente, había recibido acompañamiento psicológico y psicosocial debido a registros de dificultades de convivencia y comportamientos agresivos hacia sus compañeros y docentes. Estas medidas fueron adoptadas por la institución con la intención de brindar apoyo y orientación al estudiante, en respuesta a su conducta previa dentro de la comunidad educativa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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