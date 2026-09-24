Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La desaparición de Andrés Felipe Cruz Varón y Hever Stiven Muñoz Giraldo, dos jóvenes conductores de moto que trabajaban para plataformas en Ibagué, ha generado una ola de preocupación entre sus familias y quienes los conocían. Ambos casos, si bien ocurrieron con una diferencia de días, presentan coincidencias que mantienen latente la pregunta sobre si existe una conexión entre ellos. De acuerdo con los reportes recogidos por El Nuevo Día, ni las familias ni las autoridades han logrado determinar hasta el momento una relación entre las desapariciones, aunque las circunstancias similares llaman la atención.

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Andrés Felipe Cruz Varón, de 27 años, desapareció el 28 de agosto después de haber llegado a Ibagué desde San Bernardo para visitar a su padre. Según su pareja, Isabela Correa, Andrés fue visto por última vez en un establecimiento del sector El Salado, donde permaneció con su hermana y una amiga. Posteriormente, quedó solo con la amiga, quien en un testimonio señaló haberlo visto abordar un taxi, aunque luego admitió no recordar con claridad los hechos debido al consumo de alcohol. Hay evidencia fotográfica que muestra a Andrés dentro de un taxi, pero la familia desconoce quién tomó la imagen y hacia dónde se dirigía. La última vez que tuvieron contacto fue el 29 de agosto, cuando él manifestó estar en Medellín, una afirmación que sorprendió a sus allegados, pues ningún familiar sabía de un viaje planeado a esa ciudad. Ni Andrés ni su motocicleta, identificada con las placas WMR75G, han sido hallados hasta la fecha.

Días después, el 8 de septiembre, desapareció Hever Stiven Muñoz Giraldo, de 29 años. Su madre, Claudia Liliana Giraldo, informó que su hijo salió de la casa en el sector de El Chembe a las 11:00 de la mañana, fue visto luego en El Salado y realizó una última llamada alrededor de las 4:00 de la tarde, señalando que volvería a comunicarse. Se recibieron comentarios de testigos sobre la presencia de hombres encapuchados en el área, especialmente dos que se habrían acercado a Hever esa noche, aunque hasta ahora no hay confirmaciones oficiales al respecto. La motocicleta blanca que conducía, con placa FGJ42Y, tampoco ha sido encontrada.

Las familias de ambos jóvenes se conocieron durante las jornadas de búsqueda y reconocieron varias similitudes: los dos trabajaban en plataformas usando motos, sus vehículos desaparecieron con ellos y El Salado es el último lugar donde hay registro de cada uno. Aunque no existe aún una confirmación oficial sobre un posible vínculo, las familias insisten en que estos aspectos resultan claves para las investigaciones y piden a las autoridades revisar cámaras de seguridad y los registros telefónicos para establecer los últimos movimientos. Ambos entornos esperan que las pesquisas permitan reconstruir el paradero de los jóvenes y aclarar si las coincidencias obedecen al azar o a una causa común.

¿Cuáles son las similitudes entre las desapariciones de los dos conductores de moto en Ibagué?

En ambos casos, los hombres trabajaban como conductores de moto para plataformas, sus vehículos desaparecieron junto con ellos y fueron vistos por última vez en el sector de El Salado. Además, ninguno ha sido localizado y sus familias coincidieron durante las búsquedas debido a estos puntos en común.

¿Qué información se tiene sobre el supuesto traslado a Medellín de Andrés Felipe Cruz Varón?

Después de su desaparición el 28 de agosto, Andrés Felipe Cruz Varón mantuvo una última comunicación con su familia el 29 de agosto, donde dijo estar en Medellín y buscando una dirección. Sin embargo, sus allegados no sabían de ese viaje y no se ha logrado confirmar si realmente llegó a esa ciudad, manteniendo esta versión como un interrogante central para la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.