Por: Blu Radio

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Aunque las autoridades en Medellín “celebraron” las lluvias de los últimos dos días, porque permitieron una recuperación parcial de los embalses que abastecen de agua al Valle de Aburrá, estos no son suficientes para superar la crisis, por lo que esta semana se mantendrán las medidas de ahorro y los racionamientos diarios, por espacios de ocho horas, que ya estaban programados.

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Así lo expuso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien explicó que los embalses de Piedras Blancas, La Fe y Río Grande II se encuentran, en promedio, entre el 66 y el 67 % de su capacidad. Aunque estos niveles representan una mejoría, siguen siendo bajos frente a los registros habituales.

El mandatario destacó además el ahorro de los ciudadanos, especialmente en las zonas que dependen del embalse Piedras Blancas, el más crítico de los tres, pues los reportes de Empresas Públicas de Medellín indican que se están usando alrededor de 84 litros menos de agua por vivienda o comercio, mientras que en las zonas abastecidas por La Fe y Río Grande el ahorro está entre 33 y 34 litros por vivienda, en promedio; ante lo cual las medidas deben mantenerse esta semana.

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“Esta semana es necesario que se mantenga como está, porque nos está permitiendo el ahorro que estamos teniendo más un poco la recuperación en el nivel de embalses, gracias a las lluvias de los últimos 2 días, estabiliza un poco el sistema, pero no quiere decir que superemos la crisis“, puntualizó.

El mandatario señaló que para esta semana se esperan nuevas lluvias, especialmente entre jueves y viernes, que podrían contribuir a mejorar los niveles de los embalses. Sin embargo, insistió en que la recuperación depende tanto de las precipitaciones como del ahorro de los ciudadanos de Medellín y los demás municipios del área metropolitana.

Gutiérrez recordó que la situación se evalúa diariamente y que las medidas podrían modificarse dependiendo del comportamiento de los embalses. Como ejemplo, señaló que Piedras Blancas estaba por debajo del 60 % hace dos días y, con las lluvias recientes, logró recuperar cerca de seis puntos porcentuales.

#Atención Al menos por una semana más se mantiene el racionamiento de agua en Medellín, en seis comunas del nororiente y centro oriente de la ciudad. Por ahora NO se extiende a otras zonas del Valle de Aburrá, gracias a las lluvias de los últimos días. #MañanasBlu @FicoGutierrez pic.twitter.com/FHwZ4829Vq — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 29, 2026

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