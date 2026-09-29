Por: El Espectador

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Varias instituciones culturales de Medellín y el Valle de Aburrá se congregarán para rendir homenaje a Débora Arango durante la segunda Temporada Cultural de la ciudad, titulada "El amor de mis amores". Esta edición ha sido concebida para resaltar el impacto y la vigencia de la artista, a través de una programación central llamada "Tras las huellas de Débora", con la que la Ciudad de la Eterna Primavera busca destacar no solo la obra pictórica de Arango, sino también los episodios y escenarios clave en su vida y carrera.

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De acuerdo con Lina Botero Villa, directora de la Promotora Cultural, la iniciativa pretende que los asistentes se acerquen de manera profunda tanto a las obras como a los momentos y lugares que marcaron la existencia de Arango. Entre estos escenarios están los espacios donde aprendió a pintar, los sitios en los que vivió y aquellos en los que exhibió su arte. Uno de los hitos de esta programación será la posibilidad de apreciar, 87 años después, siete obras de la artista en el Club Unión, espacio donde en 1939 fue rechazada y censurada. Además, el Museo de Arte Moderno de Medellín ofrecerá una experiencia inmersiva con tecnologías de realidad mixta y narrativas audiovisuales titulada "Mirar sin miedo". Por su parte, en el Museo de Antioquia se podrá visitar "El mundo en primera persona", una muestra que reúne 118 obras inaugurada meses atrás.

La obra de Arango ha sido reconocida por desafiar las normas sociales, políticas y religiosas de su época, generando reacciones diversas y, en muchos casos, rechazo, según relatan los organizadores. El homenaje reunirá entidades como el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo de Antioquia, el Museo Pedro Nel Gómez, Casa Museo Otraparte, el Club Unión, la Biblioteca de EAFIT, el Jardín Botánico y la Biblioteca Pública Piloto, todas ellas aportando distintas miradas sobre el legado de la artista y acercando sus propuestas a nuevos públicos.

Durante la Temporada Cultural se pondrá en marcha la Ruta de la Cultura, un bus especial que recorrerá espacios vinculados a la vida de Débora Arango, para que visitantes y habitantes de Medellín puedan descubrir la ciudad a través de estos sitios emblemáticos. Además, el Museo Pedro Nel Gómez destacará el papel de Débora y de otras mujeres artistas formadas en su taller, la Universidad EAFIT exhibirá parte de su archivo personal, y el Jardín Botánico propondrá talleres de pintura al natural. Finalmente, del 15 al 17 de octubre, la Casa Museo Otraparte organizará talleres, conversatorios, cine foros y actividades familiares en torno a su legado.

¿En qué consiste el homenaje a Débora Arango durante la Temporada Cultural de Medellín?

El homenaje a Débora Arango durante la segunda Temporada Cultural de Medellín incluye una amplia programación en diferentes instituciones, recorridos por los lugares significativos de su vida, exhibiciones de sus obras originales, experiencias inmersivas, talleres y conversatorios, además de actividades para públicos de todas las edades. Todo esto tiene como propósito acercar a propios y visitantes al legado artístico y humano de Arango, resaltando su importancia en la historia cultural de la ciudad y del país.

¿Qué es una experiencia inmersiva de realidad mixta en el contexto cultural?

Una experiencia inmersiva de realidad mixta, como la presentada en el Museo de Arte Moderno de Medellín dentro del homenaje a Débora Arango, combina tecnologías audiovisuales interactivas y elementos físicos del entorno real, creando una fusión entre lo virtual y lo tangible. En este contexto, la experiencia busca ofrecer a los visitantes una aproximación multisensorial y contemporánea a la obra de la artista, permitiéndoles interactuar con su legado desde nuevas perspectivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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