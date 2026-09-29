Laura María Rave Sánchez volvió a hablar públicamente sobre el crimen por el que fue condenada a prisión. Desde la cárcel La Picaleña, en Ibagué, la mujer relató detalles de la relación que sostuvo con Alexis Ospina Piedrahita, quien murió después de que ella provocara un incendio en la vivienda que compartían en el barrio La Milagrosa, en Medellín.

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La entrevista fue concedida al podcast Testimonios Colombia, en ella, Rave aseguró que su relación estuvo marcada durante años por conflictos, discusiones y episodios de violencia.

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La mujer fue condenada a 17 años y 9 meses de prisión por el crimen y, durante la conversación, afirmó que no se arrepiente de lo ocurrido.

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Rave contó que conoció a Ospina durante la pandemia de 2020 y que, después de la etapa inicial de la relación, comenzaron los conflictos. Según su versión, las discusiones se intensificaban en ocasiones después de consumir alcohol y con el paso del tiempo habrían escalado de insultos y daños a objetos hasta agresiones físicas.

“Nosotros desde el comienzo empezamos con violencia”, relató la mujer durante la entrevista.

También aseguró que durante algunas discusiones recibió amenazas y describió episodios en los que, según su relato, ambos se agredían. La relación tuvo además momentos de separación y posteriores reconciliaciones. La pareja llegó a casarse en febrero de 2025 y tuvo una hija. Rave también es madre de un hijo de 13 años.

De acuerdo con el relato entregado por Rave, el día del crimen había salido a trabajar y regresó a su vivienda alrededor de las 11:30 de la noche.

La mujer aseguró que Ospina no quería abrirle la puerta y que comenzó una discusión entre ambos. Según su versión, continuaron intercambiando insultos hasta que ella decidió abandonar el lugar. Posteriormente, Rave contó que acudió a una estación de gasolina, donde compró 20.000 pesos de combustible y una mechera.

Cuando regresó a la vivienda, afirmó que inicialmente pensó en incendiar el automóvil de la pareja, pero finalmente tomó la decisión de prender fuego a la casa mientras Alexis permanecía en el interior. El incendio terminó provocando graves lesiones al hombre.

“Cabe desatacar que él no estaba dormido, estábamos peleando. Él tuvo mucho tiempo para salir de la casa”, aseguró la mujer.

Durante la entrevista, Rave relató que mientras se alejaba del lugar escuchó las sirenas de los organismos de emergencia. Según contó, inicialmente pensó que lo ocurrido podría haber sido una forma de asustar a su esposo. Sin embargo, posteriormente recibió una fotografía en la que aparecía Alexis hospitalizado y completamente vendado. La mujer aseguró que fue entonces cuando comprendió la gravedad de lo sucedido.

Mientras él permanecía hospitalizado, dijo haber pensado en las consecuencias de lo ocurrido y pronunció una frase que posteriormente se convirtió en una de las declaraciones más llamativas de la entrevista:

“Si él se muere, son cosas de Dios. Si se muere yo me voy a sentir un poquito libre, me voy a sentir diferente. Yo me sentía como en una cárcel en mi propia casa… esa noche yo oré mucho y le pedí a Dios que se hiciera la voluntad de él”, aseguró.

Alexis Ospina finalmente murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Después del incendio, Rave se desplazó hacia Pereira, donde permaneció en viviendas de familiares y conocidos. Cuando conoció la muerte de Ospina, decidió ponerse a disposición de las autoridades. En febrero de 2026 se entregó voluntariamente en Pereira. Posteriormente, el proceso judicial avanzó hasta la condena contra la mujer.

“Él murió, la gente sabe que fui yo y me entregué. En el hotel tuve el tiempo de ver la misa, el velorio, vi todo… Me sentía triste, era mi esposo, el papá de mi hija… Esperé a que pasara el entierro y al otro día me entregué”, indicó.

Una información publicada en agosto por El Universal señaló que la Fiscalía confirmó una condena producto de un preacuerdo y que inicialmente se había informado una pena de 18 años. Vanguardia reportó posteriormente la pena de 17 años y 9 meses.

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Durante la entrevista desde la cárcel, Rave afirmó que se siente tranquila con lo que hizo, aunque reconoció que estar privada de la libertad la mantiene alejada de sus padres y de sus hijos. La mujer permanece recluida en la cárcel La Picaleña, en Ibagué, a cientos de kilómetros de su entorno familiar.

“Hoy sí me arrepiento, antes no; yo sentí que maté algo que nunca iba a sacar de mi vida. Lo hice, pero me siento tranquila. Hoy sí me pesa estar privada de la libertad, me pesan mis hijos, mi mamá, mi papá; solamente el pensar en ellos me arrepiento. Yo hubiera tomado otra decisión… en algún momento iba a ser yo… de que él esté muerto no me arrepiento”, aseguró la mujer.

Su relato vuelve a poner sobre la mesa los detalles de una relación que, según su propia versión, estuvo atravesada por conflictos y episodios de violencia antes del desenlace ocurrido el 31 de enero de 2026 en La Milagrosa.

Las afirmaciones sobre la dinámica de la relación corresponden al testimonio entregado por Rave desde prisión y no deben entenderse como una determinación adicional sobre hechos distintos a los establecidos en el proceso judicial.

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