Devolverle los signos vitales a un ser humano en medio de una crisis por sobredosis suele ser motivo de gratitud; sin embargo, en la Unidad Intermedia de Santa Cruz, en Medellín, la pericia médica se convirtió en el detonante de una salvaje agresión física contra el personal de la salud.

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El pasado 4 de octubre, sobre las 8:40 p.m., un paciente ingresó al área de urgencias en estado crítico, con síntomas inequívocos de una intoxicación severa por alcohol y cocaína. Ante la inminencia de un paro cardiorrespiratorio, el médico de turno y un equipo de tres auxiliares de enfermería activaron de inmediato los protocolos de reanimación, canalizando al enfermo y administrándole los fármacos necesarios para contrarrestar los efectos letales del estupefaciente.

La eficiencia del equipo clínico dio frutos con una rapidez inusitada. En apenas diez o quince minutos, el paciente recuperó la consciencia, se descanalizó por su propia cuenta y, desorientado, comenzó a reclamar los motivos de su presencia en el centro asistencial antes de abandonar el lugar por sus propios medios sin una autorización médica de alta formal.

No obstante, el verdadero calvario comenzó cuando sus familiares lo interceptaron en las afueras y lo ingresaron de manera violenta nuevamente a la sala de reanimación. Lejos de agradecer la intervención salvadora, los parientes —acompañados por el propio paciente— recriminaron al personal bajo la insólita e increíble premisa de que era imposible una recuperación tan veloz. Tres agresores se le fueron encima al galeno con puños y empujones, mientras el personal de enfermería intentaba en vano contener la furia desatada al interior de las instalaciones de Metrosalud.

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“Me agredió, nos castigó por haberle salvado la vida rápido”, denunció con profunda indignación el profesional de la salud afectado, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato por estrictas razones de seguridad. Como saldo directo de la golpiza, el médico terminó con una incapacidad laboral de diez días y formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales. Tras la confrontación posterior, el paciente alegó amnesia total sobre el ataque, mientras su familia firmó un acta de alta voluntaria y huyó del sitio, dejando al descubierto una vez más la extrema vulnerabilidad a la que se exponen a diario los profesionales de la salud en las salas de urgencias del país.

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