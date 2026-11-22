Por: Portal Bogotá

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El evento "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" invita a la ciudadanía a sumergirse en el arte, la cultura y el cine gracias a la colaboración entre el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Cinemateca de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Como parte de esta oferta cultural, han anunciado la proyección de ‘El agente secreto’, un thriller dramático e histórico que ha cosechado elogios en distintos espacios. Esta película, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, promete cautivar a los asistentes a través de una historia inspirada en hechos complejos y personajes profundos.

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La cita está programada para el jueves 26 de noviembre de 2026, a las 5:30 p.m. en el Teatro Urbano, ubicado en el Centro Felicidad Chapinero (calle 82 número 10-69), en Bogotá. Es importante destacar que la entrada es libre hasta completar el aforo, lo que facilita el acceso a este tipo de eventos sin necesidad de inscripción previa. La iniciativa busca crear espacios de encuentro y enriquecimiento artístico para toda la comunidad, promoviendo la participación y el disfrute del séptimo arte.

La trama de ‘El agente secreto’ se sitúa en 1977 y tiene como figura central a Marcelo, un profesor que ha invertido su vida en la enseñanza de tecnología. Marcelo decide salir de São Paulo y mudarse a Recife. El motivo principal de su traslado es la búsqueda de una nueva vida, motivado por el deseo de dejar atrás un pasado violento y misterioso que lo persigue. Este contexto otorga al film un trasfondo de tensión y reflexión, lo que lo convierte en una propuesta especialmente atractiva para quienes disfrutan del suspenso y la profundidad psicológica en la narrativa cinematográfica.

El espacio elegido para la exhibición, el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero, destaca por su compromiso con la generación de experiencias culturales accesibles y la promoción de eventos artísticos en el interior de Bogotá. Según la información proporcionada, este tipo de actividades amplía la oferta recreativa de la ciudad y refuerza la labor de entidades como Idartes y la Cinemateca de Bogotá, que buscan posicionar a la capital como un escenario clave para el desarrollo cultural y el encuentro ciudadano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes organizan la proyección de ‘El agente secreto’ en Bogotá?

La proyección de ‘El agente secreto’ está organizada en colaboración por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la Cinemateca de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Estas entidades trabajan conjuntamente para expandir la accesibilidad cultural en la ciudad, promoviendo actividades gratuitas y abiertas a todo público, de acuerdo con la información suministrada en la convocatoria del evento.

¿De qué trata la película 'El agente secreto' que se presentará en Bogotá?

La película ‘El agente secreto’ narra la historia de Marcelo, un profesor de tecnología que en 1977 decide mudarse de São Paulo a Recife con el objetivo de dejar atrás su pasado violento y misterioso. Dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, el film explora los desafíos internos del personaje principal, centrándose en temas como la huida, la adaptación y la búsqueda de una vida distinta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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