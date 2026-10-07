Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una adulta mayor perdió la vida tras ser atropellada por una motocicleta en Medellín durante la noche del martes 6 de octubre, de acuerdo con información recogida por El Nuevo Día. El trágico episodio tuvo lugar en inmediaciones del parque de La Milagrosa, un sector caracterizado por la alta circulación tanto de peatones como de vehículos. El impacto de la motocicleta fue devastador y, pese a la atención médica que recibió la mujer, posteriormente se confirmó su fallecimiento. En el accidente también resultaron heridas tres personas: el conductor del vehículo, su acompañante y un tercer peatón que se encontraba en la zona. Todos los lesionados fueron atendidos por los organismos de atención de emergencias, según el reporte publicado por El Nuevo Día.

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La situación escaló en complejidad después de conocerse el fallecimiento de la mujer. De acuerdo con el mismo medio, varias personas presentes arremetieron contra el motociclista y su acompañante, quienes, heridos por el accidente, estaban en el lugar del siniestro. Ante la creciente tensión, las autoridades intervinieron para controlar el ambiente y evitar nuevos hechos violentos. Mientras los organismos responsables adelantaban las diligencias correspondientes, ocurrió otro hecho relevante: la motocicleta involucrada terminó incendiada, quedando completamente destruida por las llamas. Hasta el momento, las causas del incendio son materia de investigación y aún deben ser esclarecidas por las autoridades competentes, bajo las mismas pesquisas que buscan determinar cómo sucedió el atropellamiento y qué originó las agresiones posteriores.

Este trágico caso en Medellín recordó a muchos un suceso reciente ocurrido en Ibagué, donde también murió otra adulta mayor al ser atropellada por una motocicleta. Según El Nuevo Día, en ese accidente perdió la vida Elsy Valencia, de 60 años, la noche del lunes 5 de octubre en el sector de Boquerón, al sur de la ciudad. La mujer fue impactada mientras regresaba a su casa, luego de salir a comprar alimentos para su familia. La Secretaría de Movilidad de Ibagué, citada por el mismo medio, indicó de manera preliminar que este accidente podría estar relacionado con la falta de atención a la presencia de peatones en la vía, aunque esto aún se encuentra bajo investigación.

Estos dos accidentes, ocurridos con escasos días de diferencia y en diferentes ciudades, ponen de manifiesto los graves riesgos que corren los peatones, especialmente los adultos mayores, en las vías urbanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la investigación del accidente en Medellín donde murió una adulta mayor?

Según la información publicada por El Nuevo Día, las autoridades están centrando la investigación en establecer las circunstancias precisas del choque, cómo circulaban el motociclista y su acompañante, y por qué ocurrieron las agresiones posteriores al accidente. También está pendiente esclarecer cómo la motocicleta involucrada terminó incendiada tras el siniestro.

¿Por qué la falta de atención a los peatones en la vía es un factor de riesgo en accidentes de tránsito?

En el caso reportado en Ibagué, la Secretaría de Movilidad señaló preliminarmente que la falta de atención a la presencia de peatones pudo influir en el accidente. Esto significa que conductores y peatones pueden no estar observando correctamente el entorno vial, lo que incrementa la probabilidad de estos hechos lamentables y pone en peligro especialmente a los más vulnerables como los adultos mayores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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