Por: El Espectador

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Ricardo Leyva Páez, empresario conocido en la opinión pública, enfrenta actualmente una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en hechos de violencia intrafamiliar agravada contra su esposa, Karen Santos, ocurridos entre 2020 y 2025. De acuerdo con información de El Espectador, Leyva ha sido citado por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia para una diligencia programada el 9 de octubre de 2026 en la sede de la Fiscalía. La citación corresponde al traslado del escrito de acusación, procedimiento que, como explican fuentes oficiales a ese medio, omite la imputación formal y comunica directamente al investigado que existen elementos suficientes para avanzar a juicio.

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En este contexto, Leyva tendrá que decidir si acepta los cargos, busca una sentencia anticipada, intenta conciliar o enfrenta el proceso judicial. Según la explicación proporcionada por El Espectador, este mecanismo permite ir de forma directa a la audiencia en que se conoce el escrito de acusación, donde Leyva podrá, en esa diligencia, aceptar o negar los señalamientos en su contra.

El caso cobró relevancia desde diciembre de 2025, cuando salieron a la luz videos y denuncias hechas por Karen Santos, en los que se documenta la persecución con arma blanca y amenazas de muerte por parte de Leyva. Santos también declaró públicamente que habría sido objeto de maltrato a lo largo de varios años. Hasta el reciente avance judicial comunicado el 7 de octubre, la investigación había tenido poco desarrollo.

Por otro lado, Leyva denunció a Santos ante la misma Fiscalía, argumentando que era víctima de extorsión. Según su versión, su esposa lo habría amenazado con divulgar un video de carácter íntimo que, en su criterio, afectaría gravemente su imagen. Ante esta denuncia, la Fiscalía, a través del fiscal 175 de Medellín, Carlos Arturo Gómez Osorio, implementó medidas de protección para Leyva. Cambio publicó el oficio donde se establece una “prohibición absoluta” para que Santos contacte a Leyva o a su familia, excepto por orden judicial y bajo restricciones específicas. Además, Leyva puede acudir a cualquier CAI (Comando de Atención Inmediata) del país por asuntos relacionados con la denuncia y recibir atención prioritaria, así como información sobre protocolos de protección y rutas de atención especializadas en violencia de género o intrafamiliar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la fecha de la audiencia de Ricardo Leyva Páez por violencia intrafamiliar?

De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la audiencia correspondiente al traslado del escrito de acusación para Ricardo Leyva Páez ante la Fiscalía General de la Nación está programada para el 9 de octubre de 2026.

¿Qué medidas de protección dictó la Fiscalía en el caso de Ricardo Leyva y Karen Santos?

Según el oficio citado por El Espectador y Cambio, la Fiscalía estableció una “prohibición absoluta” para que Karen Santos contacte a Ricardo Leyva o a su familia, salvo orden expresa de un juez. Leyva también fue autorizado a recibir atención prioritaria en cualquier CAI y debe ser informado por la Policía sobre los protocolos de protección y rutas de atención especializadas en violencia de género y violencia intrafamiliar. ¿Qué significa violencia intrafamiliar y cuáles son sus implicaciones legales?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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