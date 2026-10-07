Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una intensa riña ocurrida en el barrio La Gaviota de Ibagué dejó como saldo dos mujeres heridas y la captura de dos hombres, luego de que la situación escalara al uso de armas. De acuerdo con la información entregada por la Policía, los hechos sucedieron en la calle 18 con carrera 2, frente a una vivienda, donde se presentaron los incidentes entre los involucrados. Fue la comunidad la que alertó a las autoridades sobre la confrontación, lo que permitió la rápida llegada de los agentes del orden para intentar controlar la situación y evitar consecuencias mayores, según reportó la Policía.

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En el operativo, la Policía detuvo a dos hombres, de 32 y 33 años, quienes habrían participado activamente en la pelea. De acuerdo con el reporte oficial, las dos mujeres que resultaron lesionadas durante esta riña recibieron atención médica tras ser trasladadas a un centro asistencial, aunque no se especifica la gravedad de las heridas ni detalles sobre su estado de salud, de acuerdo con la información aportada en la nota.

El procedimiento policial también reveló la presencia de armas en la escena. A uno de los capturados, el hombre de 32 años, se le encontró en su poder un revólver calibre 38, mientras que el hombre de 33 años portaba una pistola traumática calibre 9 milímetros, la cual estaba guardada en un bolso tipo canguro. Estas incautaciones fueron determinantes para las acciones legales que se emprendieron en su contra.

Según la Policía, el primer detenido deberá responder ante la justicia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Por su parte, el segundo hombre fue capturado por intimidación o amenaza mediante el uso de un arma, como lo confirmaron las autoridades en su informe.

Ambos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, institución encargada de determinar las responsabilidades individuales y de esclarecer las causas que motivaron el enfrentamiento. Las armas incautadas quedaron en poder de las autoridades mientras avanza la investigación correspondiente, de acuerdo con el reporte policial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en la riña del barrio La Gaviota de Ibagué?

En el barrio La Gaviota de Ibagué, dos hombres protagonizaron una fuerte pelea frente a una vivienda, lo que terminó con dos mujeres heridas y la intervención de la Policía. Según los informes, se utilizaron armas y los dos hombres capturados tenían un revólver calibre 38 y una pistola traumática calibre 9 milímetros. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¿Por qué fueron capturados los dos hombres involucrados en la riña en Ibagué?

Los hombres, de 32 y 33 años, fueron capturados tras comprobarse que portaban armas y participaron en la confrontación. El primero enfrentará cargos por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, mientras que el segundo fue procesado por intimidación o amenaza con arma, conforme a lo informado por la Policía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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