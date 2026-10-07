Por: El Espectador

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La mañana de este miércoles, luego de un año de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció una importante acción contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad. Según informaron las autoridades, 19 personas fueron capturadas tras 17 allanamientos realizados en los sectores de Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda, todos en el centro de Bogotá. Este operativo, producto de una investigación adelantada durante varios meses, se enfocó en desarticular una estructura criminal señalada de abastecer con drogas el sector de La Estanzuela, específicamente la zona conocida como La Leona. De acuerdo con la Policía y la Fiscalía General de la Nación, los detenidos harían parte del grupo delincuencial organizado llamado ‘Hera’, el cual, según la investigación, tenía relevancia en la distribución de drogas en la capital.

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La operación fue posible tras un trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Policía, que incluyó infiltración mediante un agente encubierto. De los 19 capturados, 15 fueron detenidos mediante orden judicial y 4 sorprendidos en flagrancia, es decir, en el momento mismo en que presuntamente cometían los delitos. La Policía afirmó que estas personas deberán responder por concierto para delinquir y por fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

El informe oficial señala que la estructura criminal utilizaba locales comerciales, dedicados a la venta de accesorios y autopartes para vehículos, como fachada. En estos lugares almacenaban y distribuían las sustancias ilícitas, aprovechando el movimiento comercial del sector. Para identificarse y diferenciar las dosis de droga, los miembros del grupo las marcaban con el símbolo del murciélago de Batman, un recurso que, de acuerdo con la autoridad, facilitaba la comercialización entre los expendedores.

Durante los operativos, las autoridades incautaron más de 9.000 dosis de marihuana, bazuco y base de coca. El decomiso, de acuerdo con la Policía, representó un golpe estimado en 1.200 millones de pesos colombianos (COP) a las finanzas de la organización.

Entre los capturados hay varias mujeres con roles destacados: alias ‘Marta’ fue señalada como presunta cabecilla, encargada de controlar a los expendedores y de coordinar la seguridad en los puntos de venta; su hermana, alias ‘La Mona’, habría gestionado el suministro de drogas y la recolección de dinero; y alias ‘Carolina’, que desde su actividad de vendedora de accesorios, almacenaba y expendía estupefacientes. Otras 11 personas estarían involucradas en la venta, mientras alias ‘César’ y ‘Paisa’ serían los proveedores principales. Según fuentes policiales, varios capturados presentaban antecedentes por hurto y delitos relacionados con estupefacientes.

El proceso judicial ya empezó su curso: a 10 personas les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y a los demás se les concedió detención domiciliaria. Así lo indicó la Fiscalía, de acuerdo con el reporte ampliado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la banda ‘Hera’ en La Estanzuela, centro de Bogotá?

La investigación determinó que la banda ‘Hera’ usaba locales comerciales de autopartes para almacenar y distribuir drogas en la zona de La Leona. Sus integrantes marcaban las dosis con el símbolo de Batman para distinguirlas. El grupo contaba con roles específicos: desde el control de expendedores, la seguridad de los puntos de venta, la provisión de sustancias, hasta la gestión del dinero producto de la venta, según la Policía y la Fiscalía.

¿Quiénes fueron los principales capturados en el operativo contra el grupo delincuencial ‘Hera’?

Según la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía, entre los principales capturados figuran alias ‘Marta’, presunta líder de la organización; alias ‘La Mona’, quien sería su hermana y estaría encargada del recaudo y la provisión; y alias ‘Carolina’, quien utilizaba su local de accesorios para almacenar y vender drogas. Otros capturados cumplen funciones de venta o abastecimiento dentro del grupo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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