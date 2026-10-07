Por: Noticiero 90 minutos

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En desarrollo del Plan Cristo Rey, la alcaldía de Cali lleva a cabo una intervención significativa en la infraestructura vial de los barrios Ciudad Paraíso y San Pascual. De acuerdo con lo informado, estas obras marcan el fin de una espera de más de treinta años durante los cuales los corredores principales del sector no recibieron mantenimiento. La recuperación se concentra especialmente en la carrera 11, entre las calles 12 y 13, zona cercana a la nueva sede de la Fiscalía General de la Nación, así como en la calle 12, entre carreras 10 y 15. Estos puntos son estratégicos debido a su proximidad con la futura Terminal Central del Masivo Integrado de Occidente (MIO), ubicada entre las calles 13 y 15 y las carreras 10 y 12, lo que da relevancia adicional a los trabajos en el entorno urbano de Cali.

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La intervención está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, que dirige operaciones tanto diurnas como nocturnas para acelerar el proceso y mitigar las afectaciones sobre la movilidad cotidiana. Con este propósito, el personal dispone de maquinaria especializada, como volquetas, retroexcavadoras y minicargadores, que permiten avanzar con la reconstrucción de bases y sub-bases de las calles, así como la instalación de nueva mezcla asfáltica y la adecuación de andenes. Según lo reportado, la recuperación de vías no solo tiene un impacto en el tránsito de vehículos, sino también en la experiencia de los peatones y en la accesibilidad tanto residencial como comercial del área.

Las obras requieren, además, de una coordinación detallada con Emcali (Empresas Municipales de Cali), dado que en el interior de la zona de intervención existen redes de servicios públicos que deben ser protegidas y adecuadamente manejadas durante el desarrollo de los trabajos. Para garantizar la seguridad de los operarios que permanecen en los frentes de obra, la Policía Nacional acompaña las actividades día y noche.

Esta recuperación vial hace parte de una transformación más amplia que busca modernizar el centro de Cali, con enfoque en mejorar la circulación, dinamizar el comercio y reforzar la calidad de vida de quienes residen o trabajan en Ciudad Paraíso y sectores vecinos. Como reporta Noticiero 90 Minutos, estas acciones se articulan con otros programas en curso dirigidos al fortalecimiento integral del centro de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la intervención vial en Ciudad Paraíso y San Pascual de Cali?

La intervención comprende la reconstrucción de las capas estructurales de las calles, el mejoramiento del asfalto y la adecuación de andenes en sectores que acumulaban más de treinta años sin mantenimiento, de acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura. Además, involucra coordinación con Emcali para el manejo de redes de servicios públicos y la presencia de la Policía Nacional para seguridad.

¿Por qué es importante la recuperación vial en Ciudad Paraíso para la movilidad de Cali?

Las obras tienen importancia estratégica ya que facilitan la movilidad tanto de vehículos como de peatones en una zona comercial y residencial central, especialmente por su cercanía con la futura Terminal Central del MIO, clave para el transporte en Cali, según lo informado por Noticiero 90 Minutos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.