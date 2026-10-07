Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia masculina de mayores marcará su esperado regreso a Cali después de 27 años de ausencia, un hecho largamente esperado por la afición local. De acuerdo con información de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el equipo disputará un partido amistoso frente a Chile el viernes 13 de noviembre de 2026 en el reconocido Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Este evento no solo representa una cita deportiva de alto impacto, sino que se convierte en un escenario para la solidaridad, ya que el 100 % de la recaudación de la boletería será destinada a los damnificados y a las acciones de reconstrucción en el departamento del Valle del Cauca, golpeado por un fuerte terremoto el pasado 10 de agosto, de acuerdo con la FCF.

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Esta decisión otorga al compromiso un carácter profundamente social, permitiendo que el deporte sirva como puente para la ayuda humanitaria en una región que hoy requiere respaldo. Los hinchas caleños tendrán la oportunidad de llenar las tribunas y, con su apoyo, contribuir directamente a la recuperación de las zonas afectadas. La importancia simbólica del encuentro se resalta con el hecho de que el Pascual Guerrero abrirá nuevamente sus puertas para recibir a la ‘tricolor’ tras casi tres décadas, tal como señala 90 Minutos.

En el marco de la Fecha FIFA de noviembre, la confrontación hace parte de una doble jornada de amistosos, según la FCF. Tras este partido inicial en Cali, la plantilla dirigida por el técnico argentino Néstor Lorenzo viajará a Chile para enfrentarse nuevamente al combinado austral el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago.

Sobre la logística, la Federación Colombiana de Fútbol anunció que la boletería estará disponible a través de sus canales oficiales en los próximos días. Ramón Jesurún precisó que el precio de las entradas se mantendrá en los mismos rangos establecidos en Barranquilla. Sin embargo, 90 Minutos reportó que la puesta en venta depende de la Comisión Local de fútbol y de la autorización de la Secretaría de Gestión del Riesgo, ya que el estadio aún no ha sido habilitado en su totalidad por las afectaciones que dejó el sismo principalmente en la tribuna occidental. La habilitación plena del escenario será fundamental antes de definir cuándo saldrán a la venta las boletas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia en Cali y por qué es histórico?

El partido se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre de 2026 en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. El encuentro es histórico porque la Selección Colombia vuelve a jugar en Cali después de 27 años y, adicionalmente, tendrá un fin benéfico, pues todo el dinero recaudado en taquilla será destinado a apoyar a los damnificados y la reconstrucción tras el terremoto que afectó al Valle del Cauca el 10 de agosto, según la FCF.

¿Cómo y cuándo se podrá comprar la boletería para el partido Colombia vs. Chile en Cali?

Según la Federación Colombiana de Fútbol y lo informado por 90 Minutos, la boletería estará disponible en los canales oficiales de la federación en los próximos días, pero su lanzamiento depende de la Comisión Local de fútbol y la decisión de la Secretaría de Gestión del Riesgo. Esto se debe a que el estadio aún no ha sido completamente habilitado por daños ocasionados por el sismo en la tribuna occidental, lo que podría retrasar la venta hasta contar con la aprobación necesaria.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.