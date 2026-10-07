Por: Noticiero 90 minutos

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La selección Colombia culminó su gira de partidos amistosos en Norteamérica con una victoria sólida por 2-0 ante Perú, en un encuentro disputado en el NU Stadium de Miami. Esta cita futbolística representó una oportunidad clave para el entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien, según declaraciones recogidas en la transmisión oficial y en las publicaciones de la cuenta ‘Selección Colombia’ en X, apostó de manera decidida por renovar la plantilla, cediendo el protagonismo a jóvenes valores tras la salida de figuras históricas del equipo nacional.

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Durante la primera mitad, el desarrollo del compromiso fue denso y caracterizado por la constante interrupción de las acciones, consecuencia de la férrea marca de ambas escuadras. Colombia gozó de la posesión del balón, pero chocó contra un Perú bien replegado que intentó sorprender con rápidos contragolpes. Sin embargo, ninguna de estas aproximaciones logró romper el equilibrio.

El partido cambió de rumbo en la etapa complementaria. Al minuto 57, Samuel Velásquez, un lateral juvenil, aprovechó un rebote defensivo fuera del área para ejecutar un potente remate de primera intención que terminó en gol, superando la estirada del arquero Pedro Gallese. Así lo reportó la cuenta ‘Selección Colombia’ en X, destacando la calidad del tanto y la importancia del talento emergente.

Poco después, el panorama se complicó para Perú, dirigido por el entrenador Mano Menezes, cuando Miguel Araujo fue expulsado con tarjeta roja directa al derribar a Camilo Durán, quien se encontraba en clara opción de gol al minuto 65. Esta inferioridad numérica permitió a Colombia controlar a placer el ritmo del encuentro, introduciendo variantes ofensivas según lo dispuesto por Lorenzo para refrescar las líneas.

El esfuerzo ofensivo de la ‘tricolor’ se vio recompensado en el tiempo de adición (90+1'), cuando el mediocampista Daniel Arcila, en su debut con la selección, recibió un pase de Juan Manuel Rengifo y definió con un disparo raso, sentenciando el 2-0 definitivo, según la fuente oficial de la selección en redes sociales.

Este triunfo, logrado en suelo estadounidense, representa un respiro luego de presentaciones poco convincentes en anteriores partidos de preparación y valida el proceso de rejuvenecimiento del equipo. En contraste, el conjunto peruano sumó otra derrota preocupante de cara a los próximos retos, como destacan sus propios registros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los goles y momentos clave en el amistoso entre Colombia y Perú?

El compromiso destacó por los goles de Samuel Velásquez al minuto 57 y Daniel Arcila en tiempo de adición (90+1'), junto a la expulsión de Miguel Araujo al minuto 65, sucesos confirmados por la cuenta ‘Selección Colombia’ en X y reportes oficiales del partido.

¿Qué significa el recambio generacional para la selección Colombia en este contexto?

El recambio generacional se refiere a la estrategia del entrenador Néstor Lorenzo de dar protagonismo a jóvenes futbolistas, tras la salida de varios referentes históricos, con el objetivo de construir un nuevo ciclo competitivo, como se evidenció en el triunfo sobre Perú.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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