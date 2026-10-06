Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El 6 de octubre de 2026 será una fecha difícil de olvidar para los habitantes de Mariquita y, sobre todo, para Daniel Arcila. Ese día, el mediocampista nacido en el norte del Tolima anotó el segundo gol en la victoria de la Selección Colombia sobre Perú, en un encuentro disputado en Miami que concluyó 2-0. Más allá del marcador y del aporte al resultado final, la celebración de Arcila tras su gol tuvo un peso simbólico relevante tanto para su municipio como para el fútbol departamental.

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Según lo destacado en El Nuevo Día, Arcila se convirtió en el primer futbolista nacido en Mariquita en marcar un gol con la Selección Colombia de mayores. Este hecho le otorga un lugar especial en la historia deportiva del municipio, pues nunca antes uno de sus habitantes había conseguido escribir su nombre en los registros goleadores de la Tricolor. Además, el logro de Arcila vuelve a enfocar la atención en el norte de Tolima como semillero de talento futbolístico.

El gol también adquiere relevancia dentro de la historia reciente del Tolima y su relación con la Selección Colombia. Antes de Arcila, el último futbolista nacido en este departamento que había logrado marcar con la camiseta nacional fue Dayro Moreno, quien anotó frente a Haití en 2016, lo que implica que transcurrieron más de una década entre ambos registros, de acuerdo con el mismo medio. Así, el remate de Arcila desde fuera del área, desviado en su trayecto antes de vencer al arquero Pedro Gallese, significa una revalidación del aporte tolimense al combinado nacional, después de varios años de ausencia en las redes contrarias.

Además, el triunfo de Colombia ante Perú estuvo protagonizado por jugadores con raíces tolimenses. Samuel Velásquez, exintegrante del Deportes Tolima, fue quien abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área al inicio del segundo tiempo. Por lo tanto, dos futbolistas ligados al departamento tuvieron responsabilidad directa en los goles que aseguraron la victoria colombiana.

Para Daniel Arcila, quien actualmente milita en el Club León, este gol reviste un significado especial, ya que llegó en su primera convocatoria con la Selección Colombia en esta nueva etapa. Su actuación no solo aporta al equipo, sino que también queda grabada como parte de la memoria colectiva de Mariquita, convirtiéndose en un hito para el deporte local y para las nuevas generaciones que sueñan con representar a su tierra en el fútbol nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del gol de Daniel Arcila para Mariquita y el Tolima?

El gol de Daniel Arcila tiene un valor histórico para Mariquita, ya que lo convierte en el primer nacido en este municipio en marcar con la Selección Colombia de mayores. Además, es significativo para el Tolima, al romper más de una década sin que un futbolista del departamento anotara con la Tricolor, como ocurrió previamente con Dayro Moreno en 2016.

¿Quién fue el último futbolista tolimense que marcó un gol con la Selección Colombia antes de Arcila?

De acuerdo con la información presentada por El Nuevo Día, el último futbolista nacido en el departamento del Tolima que había anotado con la Selección Colombia antes de Daniel Arcila fue Dayro Moreno, quien convirtió un gol frente a Haití en 2016.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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