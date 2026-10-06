La Selección Colombia cerró su fecha Fifa con una victoria 2-0 sobre Perú, este martes 6 de octubre, en el Nu Stadium de Miami.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo que esperar hasta el minuto 57 para abrir el marcador, después de una primera parte en la que Perú consiguió mantener el cero con un planteamiento replegado.

La apertura del marcador llegó tras una jugada por el costado. Carlos Andrés Gómez ganó metros y envió un centro al área que terminó en un rebote del arquero Pedro Gallese.

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El balón quedó a disposición de Samuel Velásquez, quien apareció para definir y poner el 1-0.

Para el defensor de Atlético Nacional, la anotación significó su primer gol con la Selección Colombia de mayores.

Samuel Velásquez aprovechó su oportunidad con Colombia

Velásquez fue una de las novedades de Lorenzo para este compromiso y respondió con una de las jugadas más importantes de la noche. El lateral estuvo atento al rebote que dejó Gallese y no desaprovechó la posibilidad de abrir el partido.

Su gol llegó después de un tramo en el que Colombia tuvo el control de la pelota, pero encontró dificultades para superar el bloque defensivo peruano.

La anotación permitió que la ‘Tricolor’ jugara con mayor tranquilidad durante el tramo final y buscara el segundo tanto.

Daniel Arcila puso el 2-0 en el cierre del partido

Cuando Perú intentaba encontrar el empate, Colombia sentenció el encuentro en el tiempo añadido.

Daniel Arcila recibió un pase de Juan Manuel Rengifo al minuto 90+2, avanzó hacia el borde del área y sacó un remate cruzado que terminó venciendo nuevamente a Gallese.

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El mediocampista del León de México consiguió así su primer gol con la Selección Colombia de mayores y completó una noche especial para los jugadores que recibieron una oportunidad en este amistoso.

Con el 2-0, Colombia cerró su presentación en esta fecha Fifa con una victoria y terminó su serie de tres partidos de preparación con un triunfo ante Perú.

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