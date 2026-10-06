Colombia encontró el camino del gol contra Perú gracias a una espectacular aparición de Samuel Velásquez.

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Sobre el minuto 57 del partido, el futbolista aprovechó un rechazo defectuoso de la defensa peruana y, sin dejar caer el balón, sacó un potente remate de volea desde fuera del área.

La pelota tomó una trayectoria difícil para Pedro Gallese y terminó en el fondo de la red para poner el 1-0 a favor de Colombia.

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La anotación tuvo además un significado especial para Velásquez, quien aprovechó su oportunidad con la Selección Colombia y consiguió su primer gol con el combinado nacional.

Golazoooo de Colombia ⚽️🇨🇴 Samuel Velázquez convirtió esta joya

El lateral de Atlético Nacional no se guardó nada y sacó este potente remate que se clavó en el ángulo superior derecho.

#GolColombia #SamuelVelásquez #Ditu https://t.co/P53FFS8xXo — ditu (@Ditu_Tv) October 7, 2026

Un mal rechazo de Perú terminó en golazo de Colombia

La jugada se originó después de que Jesús Pretell intentara despejar el balón cerca del área peruana.

El rechazo quedó servido para Velásquez, quien estaba atento a la segunda jugada y decidió rematar de primera. El futbolista colombiano conectó el balón con mucha potencia y precisión, dejando sin posibilidades al arquero peruano.

Así, lo que parecía ser una acción controlable para Perú terminó convirtiéndose en una de las mejores jugadas del partido.

Colombia se puso arriba ante Perú

Con el gol de Velásquez, la Selección Colombia tomó ventaja 1-0 sobre Perú en este amistoso internacional.

La anotación llegó en el segundo tiempo, después de una primera mitad en la que el equipo peruano había conseguido mantener su arco en cero y contener los ataques del combinado colombiano.

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