Por: Noticiero 90 minutos

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La entrega de auxilios económicos a familias damnificadas por el sismo ocurrido el 10 de agosto en Cali avanza de manera progresiva, según información divulgada por la Alcaldía de la ciudad. Hasta el momento, 9.025 familias lograron cobrar el auxilio económico correspondiente al primer corte. Esta cifra representa el progreso en los trámites necesarios para que las personas afectadas puedan acceder a los recursos estatales, en medio del complejo proceso de recuperación tras el evento sísmico.

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Por otra parte, la Alcaldía indicó que hay 6.751 registros con cuentas bancarias validadas, elemento clave para la dispersión de los fondos. La validación garantiza que el dinero llegue directamente a los beneficiarios, evitando demoras o pérdidas en el sistema. En el marco de las ayudas, el secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias de Desastres, Ricardo Peñuela, confirmó que ya se efectuó el primer pago correspondiente al primer corte. Sin embargo, resaltó que se encuentran a la espera de las correcciones y ajustes que debían realizarse hasta el 3 de octubre para que la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) apruebe la base de datos y así se pueda avanzar en el segundo pago del primer corte y el inicio del primer pago del segundo corte.

La información oficial, citada por 90 Minutos, señala que quienes estén inscritos en el Registro Único Tributario (RUT) y tengan la condición de vivienda no habitable o destruida pueden acceder a los tres pagos establecidos por la administración. Este proceso, según Peñuela, involucra verificación y actualización constante de los listados para garantizar que la ayuda llegue únicamente a quienes cumplen con todos los requisitos.

La Alcaldía mantiene activa la verificación de la información, adaptando la base de datos en función de las condiciones reportadas por los afectados y de los requisitos para acceder al apoyo económico. El proceso de dispersión de recursos está ahora en manos de la UNGRD, lo que permitirá avanzar en los pagos aún pendientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias en Cali han recibido los auxilios económicos por el sismo del 10 de agosto?

De acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Cali, 9.025 familias ya cobraron el auxilio económico correspondiente al primer corte. A su vez, hay 6.751 registros con cuentas bancarias validadas que están en proceso para continuar recibiendo los apoyos. La meta es que los recursos lleguen a todas las familias que cumplen los requisitos establecidos tras el sismo.

¿Qué pagos faltan por entregar a los damnificados en Cali tras el sismo?

Actualmente, de acuerdo con lo explicado por el secretario Ricardo Peñuela, están pendientes el segundo pago del primer corte y el primer pago del segundo corte. Para que estos pagos se efectúen, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) debe validar la base de datos y proceder con la dispersión de los recursos a las familias beneficiarias.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.