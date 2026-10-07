Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima constituye una herramienta científica clave para anticipar el comportamiento de la atmósfera terrestre. De acuerdo con lo informado en 90minutos.co, esta predicción se fundamenta en un proceso complejo en el que se aplican tecnologías avanzadas y modelos matemáticos, cuyo objetivo es descifrar las dinámicas propias del clima, siempre marcado por su naturaleza caótica y cambiante. La acumulación inicial de datos sobre las condiciones atmosféricas resulta fundamental, y para ello se emplea una amplia red de instrumentos: estaciones meteorológicas en tierra, boyas dispersas en los océanos, aviones comerciales que atraviesan diferentes capas del aire y globos sonda que ascienden hasta la estratosfera.

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Adicionalmente, los satélites meteorológicos juegan un papel primordial al orbitar nuestro planeta y enviar imágenes en tiempo real acerca de los sistemas nubosos y la evolución del clima en diferentes regiones. Los radares terrestres, por otra parte, se especializan en rastrear la aparición y desarrollo de lluvias, un dato crucial para pronosticar eventos climáticos repentinos. Toda esta información recogida en distintas partes del mundo se consolida y es enviada a centros internacionales dotados de supercomputadoras de alta capacidad de procesamiento.

Según lo reportado en el mismo medio, las supercomputadoras aplican sofisticados modelos numéricos que dependen de leyes fundamentales de la física y de la termodinámica. Al simular el comportamiento de la atmósfera usando una especie de "rejilla tridimensional", estas máquinas calculan minuto a minuto los posibles cambios climáticos, generando pronósticos lo más cercanos posible a la realidad. Así, se determinan los elementos básicos del pronóstico: temperatura, lluvias potenciales, nubosidad y otros fenómenos relevantes para cualquier ciudadanía.

En cuanto al pronóstico específicamente para Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informó que para este miércoles se esperan cielos parcialmente nublados, predominando el tiempo seco y una marcada radiación solar durante el día. Sin embargo, durante la tarde y la noche el aumento de la nubosidad –impulsado por la brisa de montaña– provocará lluvias catalogadas entre ligeras y moderadas. La entidad precisó que estas condiciones responden a una estabilidad atmosférica en niveles medios de la tropósfera, aunque factores como el calentamiento propio del día y la humedad disponible mantienen un potencial moderado de lluvias tanto para la jornada como para el día siguiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo recopilan y procesan los datos para el pronóstico del clima?

La recopilación de los datos necesarios para el pronóstico del clima se lleva a cabo mediante una red global de estaciones meteorológicas, boyas oceánicas, aviones, globos sonda y satélites meteorológicos. Posteriormente, supercomputadoras procesan esta información usando modelos numéricos que simulan la atmósfera, permitiendo anticipar los cambios y fenómenos climáticos.

¿Qué factores influyen en el pronóstico del clima en Cali según la CVC?

De acuerdo con la CVC, factores como la estabilidad de la atmósfera a nivel medio de la tropósfera, el calentamiento diurno, la humedad y el fenómeno de la brisa de montaña son determinantes para el estado del tiempo en Cali, influyendo especialmente en la aparición de lluvias ligeras o moderadas en la tarde y noche.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.