Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, emitió una advertencia importante para los habitantes de varios sectores de la ciudad: este miércoles continuarán las labores de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto, lo cual ocasionará interrupciones temporales en la prestación del agua potable. De acuerdo con la información difundida por la propia Emcali, estas intervenciones son necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura hidráulica y evitar inconvenientes mayores a futuro.

Sigue a PULZO en Discover

La Gerencia de Acueducto de Emcali tiene programadas variadas maniobras para reponer válvulas y mejorar las redes de suministro en diferentes puntos de la ciudad. Dichas tareas demandan la suspensión temporal del servicio en los sectores en los que se efectúan los trabajos, afectando la cotidianidad de los usuarios. Según lo señalado por la entidad, uno de los cierres más relevantes por la optimización de las redes será en el barrio Fepicol, específicamente en el sector comprendido entre la carrera 7 C y la carrera 7 L Bis, desde la calle 69 hasta la calle 70. En esa zona, la restricción del servicio iniciará a las 9:00 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 p.m., lo que representa un lapso de aproximadamente 13 horas sin el vital líquido.

Adicionalmente, otros barrios de Cali también experimentarán cortes de agua durante la jornada por labores similares. Entre los sectores afectados se incluyen Terrón Colorado (calle 22 con avenida 7 Oeste), El Dorado (calle 13 A # 36 - 34), El Retiro (carrera 39 E # 50 - 30), Unión de Vivienda (calle 48 # 41 G 40), Ciudad Pacífica (calle 48 con carrera 122), La Independencia (carrera 40 B # 26 A 05), La Flora (calle 59 # 3 BN 06), El Porvenir (carrera 6 A # 28 - 03), Aguacatal (avenida 15 Oeste # 7 - 20), Mojica (calle 84 # 28 D4 - 10), San Carlos (calle 29 # 36 - 33) y Santa Rita (avenida 2 Oeste # 12 - 190). Todos estos cortes se deben a trabajos de mantenimiento y mejora en la red de acueducto, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio en el futuro, tal como lo expuso Emcali.

La recomendación para los habitantes de estos barrios es tomar las precauciones necesarias, almacenando agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas mientras dura la suspensión. Las autoridades recordaron que se trata de acciones preventivas y planeadas, consideradas fundamentales para el bienestar de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua este miércoles por trabajos de Emcali?

Según la información publicada por Emcali, los barrios que tendrán suspensión del servicio de agua por labores de mantenimiento este miércoles incluyen Fepicol, Terrón Colorado, El Dorado, El Retiro, Unión de Vivienda, Ciudad Pacífica, La Independencia, La Flora, El Porvenir, Aguacatal, Mojica, San Carlos y Santa Rita. Los horarios y zonas específicas se detallaron para que los residentes puedan tomar las medidas necesarias.

¿Por qué se realizarán cortes de agua en Cali y cuánto tiempo durarán?

De acuerdo con Emcali, los cortes de agua se programaron para permitir trabajos de reparación, reposición de válvulas y optimización de las redes de acueducto. En el caso del sector Fepicol, la suspensión iniciará a las 9:00 a.m. y finalizará a las 10:00 p.m. El tiempo preciso de afectación puede variar en otros barrios, dependiendo de las labores programadas por la entidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.