El Salón del Automóvil de Bogotá dejó importantes resultados comerciales para las marcas participantes, con Kia y Suzuki entre las compañías que reportaron más de 1.000 vehículos vendidos durante el evento.

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Las cifras reflejan el interés de los compradores colombianos por renovar sus vehículos y la competencia entre fabricantes por ganar participación en el mercado nacional.

Kia se destacó como la marca número uno en ventas del Salón del Automóvil. Andrés Plata, director comercial de la compañía, confirmó que la firma surcoreana estaba muy cerca de alcanzar las 1.700 unidades comercializadas cuando todavía faltaban tres horas para finalizar la feria.

La meta inicial de la empresa era precisamente vender 1.700 vehículos, un objetivo que, según el directivo, esperaban superar antes del cierre. Plata atribuyó estos resultados a la acogida del público y al trabajo del equipo comercial durante el evento.

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Además, destacó la experiencia ofrecida en su pabellón, conocido como House Design, como uno de los elementos diferenciadores de su participación.

Por su parte, Suzuki también anunció resultados superiores a las 1.000 unidades. La marca japonesa informó que superó los 1.050 vehículos vendidos en Colombia durante el Salón del Automóvil, una cifra que calificó como un logro importante para su operación en el país.

La compañía agradeció a sus compradores y destacó la confianza de quienes eligieron sus modelos, resaltando la relación que busca construir con sus clientes.

De esta manera, Kia y Suzuki son dos de las marcas que, según los balances comerciales compartidos hasta el momento, superaron la barrera de los 1.000 vehículos vendidos en el Salón del Automóvil de Bogotá.

Estas cifras muestran el desempeño de las compañías durante una de las principales vitrinas comerciales de la industria automotriz colombiana.

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