La batería es el componente más costoso de un vehículo eléctrico. De acuerdo con expertos, representa hasta el 80 % del precio total del automóvil, lo que hace indispensable saber cómo protegerla. En un video publicado por la cuenta de Instagram @Energy.ae20, un especialista compartió cuatro recomendaciones prácticas para prolongar su vida útil y mantener el valor del vehículo a la hora de venderlo.

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El primero de los consejos apunta al límite superior de carga. Según el experto, no se debe permitir que la batería supere el 80 % de carga, salvo que el fabricante indique lo contrario en ciclos específicos.

El segundo consejo advierte sobre el extremo opuesto: “No deje descargar las baterías de su vehículo por debajo del 20 %, y si llega a pasar, cárguela lo más pronto posible, ya que las baterías se dañan más fácilmente por falta de carga que por sobrecarga”, explicó el especialista.

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El tercer tip aborda el tipo de carga utilizado. El experto fue enfático en señalar que la variedad es clave: “Intercale los ciclos de carga entre carga rápida, carga media y carga lenta, ya que esto hace que la batería dure mucho más. Si solo haces carga con carga rápida, afectas mucho más la batería, ya que esto genera elevaciones de temperatura”.

El cuarto consejo está dirigido a quienes dejan su vehículo inactivo por varios días. En ese caso, la recomendación es dejar la batería entre el 40 y el 60 % de carga: “Si la dejas muy cargada, va a generar recalentamiento. Si dejamos la carga por debajo, vamos a generar una descarga profunda”, advirtió.

El especialista también destacó el impacto directo de estos hábitos en el valor comercial del vehículo, al señalar que quienes pongan en práctica estas medidas “no se van a desvalorizar tanto” al momento de la reventa.

¿Cuánto daña la carga rápida a la batería de un carro eléctrico?

La carga rápida eleva la temperatura interna de la batería de forma pronunciada, lo que acelera su degradación con el tiempo. Por eso, los expertos recomiendan usarla de forma ocasional y alternarla con modalidades de carga más lentas que no sometan las celdas a tanto estrés térmico.

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¿Qué porcentaje de batería es el ideal para almacenar un carro eléctrico sin usarlo?

Si el vehículo va a permanecer estacionado durante varios días, lo más conveniente es dejarlo con una carga de entre el 40 y el 60 %. Mantenerlo con carga completa puede provocar recalentamiento, mientras que una carga muy baja expone la batería a una descarga profunda que reduce su capacidad de forma irreversible.

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