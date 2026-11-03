Octubre se mantuvo como un buen mes para las marcas de automóviles que se venden en Colombia, pues la tendencia sigue siendo positiva en un año en el que el comportamiento de los consumidores ha sido bastante favorable.

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De hecho, durante el décimo mes del año se matricularon un total de 32.175 carros nuevos, que son cifras muy interesantes, pese a que se tuvo una reducción del 4.9 % con respecto a septiembre.

Ahora, en cuanto a los vehículos más vendidos hubo sorpresa, ya que el que aparece en la primera posición no es el Tesla Model Y, como en el resto del año, sino que este bajo hasta la quinta posición.

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Cuáles fueron los carros más vendidos de octubre

Tal como quedó en evidencia en el informe de Fenalco y la Andi, los 10 vehículos que más se vendieron durante el mes de octubre fueron:

Kia K3: 1.356 unidades. Renault Duster: 1.215 unidades. Chevrolet Onix: 989 unidades. Toyota Corolla Cross: 947 unidades. Tesla Model Y: 884 unidades. Mazda CX-30: 713 unidades. Kia Picanto: 706 unidades. Mazda 2: 646 unidades. Chery E5: 592 unidades. Kia Sportage: 572 unidades.

Sin embargo, más allá de que bajó tantas posiciones con respecto a los meses pasados, igual el Tesla Model Y se mantiene como el vehículo más vendido en el año, recordando que suma 15.265 a lo largo de 2026 y una participación del 5.5 %.

Cómo viene y cuánto cuesta el Kia K3

El Kia K3 es uno de los carros más populares y vendidos en Colombia. Se ofrece en dos estilos: el sedán, más tradicional y elegante, y el Cross, con un look más aventurero tipo crossover. Ambos comparten el mismo motor de gasolina de 1.6 litros que entrega 121 caballos de potencia, suficiente para el uso diario en ciudad y carretera. Se puede elegir con caja manual o automática de 6 velocidades.

Una de sus grandes ventajas es el espacio. El sedán mide más de 4.5 metros de largo y tiene un baúl enorme de 544 litros, ideal para viajes en familia. El Cross es un poco más corto, pero ofrece buena altura y un maletero de unos 390 litros. En el interior se siente moderno y cómodo, con pantallas táctiles (de 8 o 10,25 pulgadas según la versión) que permiten conectar el celular de forma inalámbrica con Android Auto o Apple CarPlay.

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En seguridad destaca por sus 6 airbags de serie, control de estabilidad, frenos ABS y una calificación de 5 estrellas en Latin NCAP. Las versiones más equipadas agregan asistencias avanzadas como alerta de colisión o mantenimiento de carril. Este vehículo se vende desde los 72’990.000 pesos.

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