Toyota presentó su lista de precios para noviembre de 2026 en Colombia, con la que encara el último tramo del año y mantiene una amplia oferta de vehículos en diferentes segmentos. La actualización, vigente desde el primero de noviembre, incluye camionetas, pick-ups, SUV y automóviles, con valores que van desde los 89’900.000 de pesos hasta superar los 680’000.000 de pesos.

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Uno de los modelos que se destaca en el mercado es la Toyota Corolla Cross, que tuvo un buen comportamiento comercial durante octubre. De acuerdo con las cifras de ventas, fue la cuarta camioneta más vendida en Colombia, con 947 unidades comercializadas, una posición que la mantiene entre las referencias de mayor demanda para la compañía japonesa.

Para noviembre, la Corolla Cross modelo 2026 tiene precios que comienzan en 136’200.000 de pesos para la versión XEI 1.8 HEV y llegan a 162’200.000 de pesos en la GR-S 2.0 gasolina. Por su parte, las referencias modelo 2027 arrancan en 139’900.000 de pesos y alcanzan los 163’900.000 de pesos.

Otro de los nombres importantes de la marca es la Toyota Land Cruiser, que ocupó el puesto 16 entre las camionetas más vendidas de octubre, con 483 unidades. En su catálogo aparecen diferentes alternativas, entre ellas la LC70, la Prado y la LC300.

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La Land Cruiser Prado tiene precios desde 315’900.000 de pesos en su versión TX 2.4 gasolina, mientras que la referencia VX 2.8 diésel alcanza los 535’500.000 de pesos. En el caso de la LC300, los valores se mueven entre 594’500.000 de pesos y 671’900.000 de pesos, dependiendo de la configuración.

La lista también incluye la Toyota Fortuner modelo 2027, cuyos precios empiezan en 242’900.000 de pesos y llegan a 333’500.000 de pesos. Entretanto, la Hilux, otra de las camionetas representativas de la marca, tiene referencias entre 176’900.000 de pesos y 305’500.000 de pesos.

En el segmento de los SUV también aparece la RAV4, con precios de 273’900.000 de pesos y 282’900.000 de pesos, mientras que el bZ4X eléctrico figura en 229’900.000 de pesos.

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Para quienes buscan alternativas de menor precio, el Yaris HB modelo 2027 aparece desde 89’900.000 de pesos en su versión XL y alcanza los 96’900.000 de pesos en la XLS híbrida.

La Yaris Cross, por su parte, tiene precios de 126’900.000 de pesos para la XS híbrida y 140’900.000 de pesos para la XLS híbrida.

De esta manera, Toyota llega a noviembre con una oferta que cubre distintos presupuestos y segmentos del mercado colombiano, en un cierre de año en el que modelos como Corolla Cross y Land Cruiser siguen teniendo presencia entre las camionetas más vendidas del país.

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