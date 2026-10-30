Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La caravana de Halloween en Ibagué, que se llevará a cabo este viernes 30 de octubre, viene acompañada de varias novedades en su organización y logística. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el evento es impulsado por un grupo de motociclistas locales, quienes han cuidado cada detalle para que la actividad transcurra con orden y seguridad. Esta caravana partirá a las 8:30 de la noche desde el Hotel Internacional Casa Morales, uno de los puntos emblemáticos de la capital tolimense, y su recorrido abarcará diferentes vías importantes de la ciudad hasta culminar en la vía al Aeropuerto Perales, donde finalizará la jornada.

Sigue a PULZO en Discover

El operativo cuenta con la participación de personal de la Defensa Civil, organización reconocida por su papel en la atención de emergencias y apoyo en actividades públicas. Además, ambulancias estarán disponibles durante todo el trayecto, una medida preventiva que refuerza el compromiso de los organizadores con la seguridad de los asistentes. Otro elemento destacado en esta versión de la caravana es la inclusión de recicladores. Estos últimos, según señala El Nuevo Día, prestarán apoyo en la fase final del evento, un aporte que busca mejorar la recolección de residuos y el manejo ambiental a lo largo del recorrido.

La organización logística contempla un equipo de más de 60 motociclistas encargados de vigilar y mantener el orden antes, durante y después de la caravana. A estos se suma la presencia de una carroza y un equipo de sonido, componentes que buscan animar y ofrecer un ambiente festivo a quienes participen y a los espectadores que presencien el desfile desde diferentes sectores de la ciudad.

Los promotores de la actividad garantizan que la planeación de la caravana de Halloween tiene como objetivo principal la integración de los motociclistas y la creación de un espacio de entretenimiento para la comunidad de Ibagué. La articulación entre personal de logística, entidades de atención y recicladores, forma parte de una estrategia pensada para cubrir aspectos de seguridad y ambiente, adaptándose a las características de la celebración nocturna que recorrerá las calles ibaguereñas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué entidades participan en la caravana de Halloween en Ibagué?

En la edición de la caravana participan los organizadores motociclistas de la ciudad, personal de la Defensa Civil, ambulancias para la atención de emergencias y equipo de recicladores. Según El Nuevo Día, estos grupos colaboran para brindar seguridad, atención en caso de incidentes y apoyo en gestión ambiental, detallando su presencia en el evento.

¿Cuál es el propósito de incluir recicladores en la caravana de Halloween de Ibagué?

La inclusión de recicladores tiene como fin apoyar en la gestión de residuos sólidos generados durante la jornada. De acuerdo con la información de El Nuevo Día, los recicladores estarán presentes en la parte final del recorrido, contribuyendo a un ambiente más limpio y organizado durante y después del evento.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.