Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La capital del Tolima, Ibagué, se prepara para celebrar Halloween con un fuerte operativo de seguridad que busca proteger a los menores de edad en la tradicional noche del 31 de octubre. Según información divulgada, la Alcaldía de Ibagué ha dispuesto el despliegue de más de 1.700 uniformados de la Policía en diversos sectores de la ciudad para acompañar y cuidar a los niños y sus familias durante esta jornada. Esta medida responde a la importancia que autoridades y ciudadanía le dan al bienestar de la infancia, considerando la alta participación de menores en actividades festivas de la fecha.

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El plan de seguridad, informado por la Alcaldía de la ciudad, contempla la vigilancia y el acompañamiento en diferentes puntos estratégicos, especialmente durante las actividades recreativas y en los recorridos donde los niños suelen pedir dulces. La intención principal es que la celebración de Halloween se convierta en una oportunidad de disfrute y convivencia sana, permitiendo que los más pequeños gocen de esta tradición junto a sus seres queridos, sin preocupaciones por su integridad física y emocional.

En este contexto, desde la Administración Municipal se han reiterado recomendaciones orientadas a los padres y cuidadores. Se destaca, por ejemplo, la importancia fundamental de que los menores estén siempre acompañados por un adulto responsable durante sus desplazamientos, principalmente cuando estén en el proceso de pedir dulces. Igualmente, se sugiere que los acompañantes vigilen de cerca los trayectos, evitando que los niños se separen de su grupo y tomando medidas preventivas para impedir que puedan verse expuestos a situaciones de riesgo.

Sergio Saavedra, director de Seguridad y Convivencia de Ibagué, hizo un llamado especial a la ciudadanía para que durante la celebración prevalezcan la tolerancia, el respeto y los buenos comportamientos. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, es vital que todos eviten situaciones de riña o comportamientos agresivos que alteren la tranquilidad y seguridad de la jornada. Además, las autoridades insisten en la necesidad de no consumir bebidas alcohólicas si se va a conducir y actuar siempre con responsabilidad, entendiendo que la seguridad de la ciudad depende en buena parte de la colaboración de la comunidad.

En conclusión, las autoridades invitan a mantener la atención sobre los menores y a procurar un ambiente seguro en el que la diversión y el regreso a casa en calma sean la regla durante la celebración de Halloween en Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Alcaldía de Ibagué para cuidar a los niños en Halloween?

La administración municipal de Ibagué recomienda que los menores estén acompañados por un adulto responsable durante los recorridos, evitar cualquier separación de los grupos, y estar atentos a los desplazamientos de los niños. También sugiere que los padres tomen medidas preventivas para reducir los riesgos y que actúen con tolerancia y respeto durante la celebración, según lo informado por las autoridades locales.

¿Cuántos policías estarán desplegados en Ibagué durante la celebración de Halloween y cuál es su objetivo?

De acuerdo con la Alcaldía de Ibagué, más de 1.700 uniformados de la Policía estarán presentes en diferentes sectores de la ciudad el día de Halloween. Su objetivo principal es garantizar la seguridad de los menores y sus familias, prevenir alteraciones del orden público y acompañar de forma activa las actividades programadas durante la festividad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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