Chía tendrá una agenda cargada de actividades durante diciembre. La tercera edición de la Media Maratón Andina, los 20 años del Festival Gastronómico, el encendido del alumbrado navideño y un Festival de Orquestas harán parte de la programación con la que el municipio espera atraer visitantes durante el primer fin de semana del mes.

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La Media Maratón Andina se correrá el próximo 6 de diciembre y fue presentada oficialmente en la Cámara de Comercio de Bogotá. Según lo anunciado por la Alcaldía, se espera superar los 10.000 participantes, quienes también podrán recorrer la oferta comercial, gastronómica y turística de Chía.

La programación se extenderá durante el 5 y 6 de diciembre. Uno de los eventos centrales será el Festival Gastronómico, que cumple 20 años y contará con la participación de más de 100 restaurantes ubicados en el centro histórico y sus alrededores.

A esto se sumará el encendido del alumbrado navideño, previsto para el 5 de diciembre, y el Festival de Orquestas, que tendrá presentaciones durante las noches de ese viernes y el sábado.

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Habrá inscripciones subsidiadas para una categoría de la Media Maratón

Otro de los anuncios tiene que ver con los beneficios para los participantes de la tradicional Carrera San Silvestre. La Alcaldía de Chía, por medio del Instituto Municipal de Recreación y Deportes, subsidiará la inscripción de 3.110 personas que compitieron en la categoría popular de esa carrera durante 2024 y 2025.

Los beneficiarios recibirán en sus correos electrónicos un código y un enlace para inscribirse en la categoría 5K de la Media Maratón Andina.

La agenda deportiva del municipio no terminará con esa competencia. El 31 de diciembre se llevará a cabo la edición número 40 de la Carrera San Silvestre, que tiene una proyección de más de 7.000 participantes.

Con esta programación, Chía busca aprovechar la llegada de visitantes para dinamizar el comercio y la actividad económica de Sabana Centro. La apuesta del municipio es reunir en un mismo periodo competencias deportivas, restaurantes, espectáculos musicales y actividades propias de la temporada navideña.

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