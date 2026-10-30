Por: Portal Bogotá

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Halloween 2026 llega con fuerza a Bogotá, trayendo una serie de planes y actividades pensadas para toda la familia, incluyendo mascotas. De acuerdo con información destacada por la Alcaldía de Bogotá en “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el 31 de octubre, los centros comerciales principales del Distrito decoran sus espacios y organizan celebraciones temáticas, concursos de disfraces, música en vivo y diversas experiencias para diferentes edades.

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La programación de este año transforma la rutina de quienes viven en la capital, ofreciendo alternativas de sano esparcimiento en las que niñas, niños, adolescentes, adultos y hasta animales de compañía pueden participar. Por ejemplo, en el centro comercial Portal 80, ubicado en Engativá, desde las 4 p. m. se hará entrega de dulces, habrá música en vivo y la presencia de Andrés Gutiérrez, reconocido en la industria del doblaje latinoamericano. Melissa Corredor, directora comercial de este centro comercial, invitó especialmente a las familias a compartir experiencias diferentes y disfrutar la magia de Halloween, recalcando que el presupuesto no será un impedimento para vivir la celebración.

El Centro Comercial y Financiero Avenida Chile, en la localidad de Chapinero, presenta ‘El Arte de las Sombras’, donde se harán concursos de disfraces individuales y grupales. Los ganadores podrán llevarse premios de hasta tres millones de pesos por su creatividad en pasarela.

En Kennedy, el centro comercial Plaza de las Américas organizó un concurso de disfraces en la Plaza Corazón y una actividad llamada ‘Dulce o Truco’, destacando la participación previa de quienes se inscriban para vivir una tarde inolvidable. Por su parte, Hayuelos, en Fontibón, celebrará el 31 de octubre con entrega de dulces y sorpresas, promoviendo el encuentro familiar.

En Engativá también se encuentra Titán Plaza, que acompaña la entrega de dulces y música en vivo con la exposición de dinosaurios ‘Titanosaurios’, activa hasta el 2 de noviembre. Kennedy suma una alternativa diferente con la fiesta hawaiana de El Edén, que ofrece un recorrido inmersivo y actividades temáticas desde las 4 p. m.

En Antonio Nariño se destaca ‘El Día Más Dulce’ de Centro Mayor, previsto para las 4 p. m., invitando a los asistentes a disfrazarse, recibir dulces y crear grandes recuerdos. Finalmente, Bulevar Niza, en Suba, propone una pasarela de disfraces para menores de 17 años, entre las 2 y 5 p. m., basada en la creatividad y la integración comunitaria.

Las autoridades insisten en la importancia de la responsabilidad durante estas celebraciones, recomendando supervisión y acompañamiento a menores y animales de compañía. Es relevante precisar que estos eventos no forman parte de la Agenda Distrital de actividades culturales, según confirma la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales planes y actividades de Halloween 2026 en los centros comerciales de Bogotá?

La programación de Halloween 2026 en Bogotá destaca la entrega de dulces, concursos de disfraces tanto para niñas y niños como para adultos y mascotas, música en vivo, exposiciones especiales como la de dinosaurios en Titán Plaza, y propuestas temáticas como la fiesta hawaiana de El Edén. Cada centro comercial ajusta sus actividades para reunir a familias y brindar experiencias seguras y memorables.

¿Cómo pueden las familias disfrutar de Halloween 2026 en Bogotá de forma segura y responsable?

De acuerdo con las recomendaciones informadas por la Alcaldía de Bogotá, es fundamental que las familias mantengan procedimientos claros de acompañamiento y guía para los adultos, menores y animales de compañía. Procurar la supervisión cercana y la orientación antes, durante y después de las actividades contribuye a que la celebración de Halloween sea segura y disfrutable para todos los participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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