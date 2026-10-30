Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud ha tomado la decisión de declarar la Alerta Amarilla Hospitalaria en Bogotá, en respuesta a los retos que la jornada de Halloween puede presentar en la ciudad. Según información de la Secretaría, esta medida busca fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta del sistema hospitalario, anticipando un aumento considerable en la concentración de personas y en el flujo vehicular el 31 de octubre de 2026. Estos factores suelen estar asociados con un incremento en lesiones accidentales, siniestros de tránsito, intoxicaciones y otros eventos que podrían saturar la capacidad de atención de la red hospitalaria, como lo explica la entidad en su comunicado oficial.

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Esta declaratoria se sustenta en las disposiciones de la Ley 1523 de 2012 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, así como en la Circular Externa 015 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social, y en los lineamientos actuales para la gestión del riesgo de desastres en hospitales. La Alerta Amarilla tendrá vigencia desde las 18:00 horas del 30 de octubre hasta las 06:00 horas del 2 de noviembre de 2026, aunque podría ser modificada dependiendo de cómo evolucione la situación, según lo determinen las autoridades de salud.

Durante este periodo, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), tanto públicas como privadas, deberán poner en marcha todas las acciones contempladas en sus Planes de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario (PGRDCH). Esto implica activar los procedimientos correspondientes a la alerta, mantener operativa la comunicación interna y garantizar tanto el personal médico como los insumos requeridos para responder a la potencial alta demanda.

Entre las medidas exigidas está la verificación de medicamentos, equipos y suministros médicos, asegurar el correcto funcionamiento de los servicios esenciales, revisar los recursos destinados a la expansión hospitalaria y garantizar la operatividad de los procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá (CRUE). Asimismo, la comunicación institucional debe ser oportuna y utilizar los canales establecidos para informar sobre cualquier novedad que altere la capacidad de respuesta. Además, la operatividad de ambulancias y la logística para el traslado de pacientes deben ser revisadas y aseguradas conforme con lo señalado por la Secretaría.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el seguimiento a esta medida y cualquier cambio en el desarrollo de la situación estarán a cargo de las instancias competentes, quienes deberán reportar las novedades de manera inmediata y conforme a los procedimientos vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se declara Alerta Amarilla Hospitalaria en Bogotá durante Halloween?

La Alerta Amarilla Hospitalaria se declara debido a la posible concentración de personas y el incremento de la movilidad durante la celebración de Halloween, circunstancias que pueden aumentar el riesgo de lesiones accidentales, siniestros viales e intoxicaciones, lo que podría sobrecargar los servicios de salud, según lo informado por la Secretaría Distrital de Salud.

¿Qué medidas deben adoptar las IPS en Bogotá por la Alerta Amarilla Hospitalaria?

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deben implementar acciones detalladas en sus Planes de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario, como activar protocolos de alerta, verificar la disponibilidad de insumos y personal, asegurar la operatividad de ambulancias y mantener una comunicación fluida con el CRUE para responder con efectividad ante un posible aumento en la demanda de atención durante este periodo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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