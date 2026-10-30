Por: Portal Bogotá

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Este sábado 31 de octubre de 2026 se llevarán a cabo importantes modificaciones en las rutas de transporte público zonal en Bogotá, específicamente por el desarrollo de dos grandes eventos en la ciudad: ‘Awooween’, una celebración de Halloween, y el concierto del cantante Ryan Castro en el estadio El Campín. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la empresa TransMilenio, se implementarán desvíos en algunas rutas del sistema TransMiZonal para garantizar la movilidad durante estas actividades, por lo que es fundamental que los usuarios estén atentos y planifiquen sus desplazamientos con anticipación.

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Las cuatro rutas cuya operación se verá ajustada en inmediaciones de El Campín son SE14 (Diana Turbay - Engativá Centro), AH605 (Polo - Arborizadora Alta), A002 (San Luis - Movistar Arena) y la 97 (Rincón de Venecia - Galerías). Estos cambios han sido comunicados desde la red social X, antes conocida como Twitter, en la que TransMilenio anunció los desvíos y recomendó consultar sus canales digitales para conocer los detalles de los nuevos trazados y las paradas temporales habilitadas.

Para facilitar la llegada y salida masiva de asistentes al concierto de Ryan Castro, TransMilenio dispuso una operación especial en las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena, que facilitará traslados hacia los principales portales de transporte de la ciudad (80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas). La distribución de buses y el ritmo de despachos se adecuarán de acuerdo con la cantidad de usuarios que acudan al evento, manteniendo los horarios normales del servicio de alimentación de pasajeros, sin ampliaciones extraordinarias.

Para acceder al estadio, los viajeros tendrán disponibles trece rutas troncales en las estaciones más cercanas sobre la troncal NQS Central, operando en sus horarios habituales. Estas rutas son 4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42. A su vez, el componente TransMiZonal brinda 39 rutas con paraderos próximos en la zona de la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24. Según TransMilenio, se recomienda mantener la tarjeta tullave recargada y personalizada, consultar rutas en la TransMiApp y acceder a la información actualizada en los canales oficiales y la página web de la empresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas de TransMiZonal cambian por el concierto de Ryan Castro en El Campín?

Las rutas SE14 (Diana Turbay - Engativá Centro), AH605 (Polo - Arborizadora Alta), A002 (San Luis - Movistar Arena) y 97 (Rincón de Venecia - Galerías) modificarán su recorrido cerca del estadio El Campín este sábado 31 de octubre de 2026 por el concierto de Ryan Castro y otras festividades.

¿Cómo funciona la operación especial de TransMilenio para el concierto de Ryan Castro?

TransMilenio ofrece una operación especial con despachos ajustados según la demanda y rutas directas desde las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena hacia los principales portales de la ciudad. No habrá ampliación de horario en servicios de alimentación, y se mantienen canales digitales activos para consultar trazados y recomendaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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