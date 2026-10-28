Por: Portal Bogotá

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TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, se prepara para facilitarles el regreso a casa a los asistentes del concierto que ofrecerá el cantante colombiano Ryan Castro, programado para el sábado 31 de octubre de 2026 en el estadio El Campín. De acuerdo con información oficial de TransMilenio, la entidad dispondrá una operación especial que busca garantizar una movilidad fluida y segura para quienes disfruten de este evento, considerado uno de los más destacados dentro de la programación de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”.

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El plan de retorno contempla la activación de ocho rutas en las estaciones Campín – UAN y Movistar Arena, con salidas hacia importantes portales como 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Las frecuencias de estos buses se ajustarán en función de la demanda de pasajeros al finalizar el concierto, para responder a los flujos masivos de personas que se movilizan en horarios nocturnos después de espectáculos de esta magnitud. Sin embargo, las autoridades advierten que no habrá ampliación del horario de los servicios de alimentación, por lo que se recomienda prever con anticipación este aspecto logístico.

En cuanto al acceso al estadio El Campín, TransMilenio pondrá a disposición 13 rutas troncales a través de las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, ubicadas en la troncal NQS Central. Entre estas rutas se encuentran la 4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42. Adicionalmente, el sistema TransMiZonal facilitará la conexión con 39 rutas que cuentan con paraderos cercanos al estadio, distribuidos por la NQS, la calle 63, la calle 53 y la carrera 24. Según lo manifestado por Jaime Monroy, subgerente de operaciones de TransMilenio, "tras el éxito en las más recientes operaciones especiales (BTS, Rock al Parque 2026 e Iron Maiden), TransMilenio sigue acompañando a nuestra comunidad usuaria para la llegada y salida de los grandes eventos con una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal".

Para vivir este día sin contratiempos, la principal recomendación es mantener recargada y personalizada la tarjeta tullave, herramienta indispensable para acceder al sistema. También se sugiere seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp, planear el viaje por medio de la aplicación TransMiApp y consultar actualizaciones en la página web www.transmilenio.gov.co.

¿Qué servicios especiales ofrece TransMilenio para el concierto de Ryan Castro en El Campín?

TransMilenio dispone de una operación especial con ocho rutas de salida desde las estaciones Campín – UAN y Movistar Arena hacia ocho portales principales, además de 13 rutas troncales para la llegada y 39 rutas zonales en los alrededores. Todos los detalles sobre horarios y trazados pueden consultarse en la página oficial y la aplicación TransMiApp.

¿Cómo funciona la tarjeta tullave para acceder a TransMilenio en eventos masivos?

La tarjeta tullave es el medio de pago necesario para ingresar a TransMilenio y debe estar recargada y personalizada. Esto permite un acceso ágil y seguro, sobre todo en eventos masivos, evitando largas filas y facilitando el control durante desplazamientos nocturnos posteriores a los conciertos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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