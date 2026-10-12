Por: El Espectador

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El cierre de la edición número 30 del festival Rock al Parque, celebrado este lunes 12 de octubre en el parque Simón Bolívar, trae consigo medidas especiales para el regreso de los asistentes. De acuerdo con la programación oficial, el último concierto terminará a las 10:00 p. m. con la presentación de la banda Rata Blanca, mientras que Los Bunkers finalizarán su show a las 9:30 p. m., lo que anticipa una gran afluencia de público en la salida. Por este motivo, TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, ha dispuesto la extensión de la operación en cuatro estaciones troncales y 17 rutas zonales, con horarios que podrían llegar hasta la medianoche según la demanda que se registre tras la evacuación del parque, tal como lo informó TransMilenio.

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Las estaciones con horario extendido se encuentran sobre las troncales NQS y avenida El Dorado. Entre ellas están la estación 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro, cada una con diferentes rutas disponibles. Esta ampliación de servicio dependerá de la cantidad de usuarios que demanden el transporte al finalizar el evento, por lo que se recomienda dirigirse rápidamente hacia las estaciones y paraderos cuando termine la jornada. Quienes deseen planear su viaje con anticipación pueden consultar rutas y disponibilidad en la aplicación oficial TransMiApp, según indicó la entidad.

El plan de movilidad se ve afectado por el cierre total de la calle 63 entre la avenida carrera 68 y la carrera 60, el cual comenzó a las 10:30 a. m. y se mantendrá hasta las 10:30 p. m. Este cierre también incluye la ciclorruta del mismo tramo y ha generado desvíos en varias rutas zonales del sistema, especialmente en los buses que normalmente circulan por dicha vía. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, personal de la entidad estará disponible en los accesos y salidas principales para guiar a los visitantes y ayudar a regular el tráfico, recomendando a los conductores tomar vías alternas y prever demoras.

En cuanto a las opciones de regreso, quienes salgan por la calle 53 podrán tomar rutas hacia Bosa, Fontibón, el centro, Usaquén y Suba; por la carrera 60, habrá opciones a Suba, Usme, Engativá y el centro; y desde la calle 63, saldrán buses con desvíos hacia Engativá, la calle 80 y el centro. La recomendación principal de TransMilenio es consultar siempre la información actualizada en las plataformas oficiales y recargar la tarjeta TuLlave antes de salir. Además, se sugiere a los asistentes evitar vehículos particulares por las restricciones de parqueo y cierres viales. El parqueadero del Simón Bolívar solo habilita 800 cupos pagos hasta las 10:00 p. m., por lo que utilizar el transporte público es lo más recomendable en este cierre festivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las estaciones de TransMilenio habilitadas durante Rock al Parque 2023?

De acuerdo con la información oficial de TransMilenio, las estaciones con servicio extendido para el cierre de Rock al Parque son 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro, ubicadas sobre las troncales NQS y avenida El Dorado. La disponibilidad estará sujeta a la demanda al finalizar los conciertos, por lo que se sugiere llegar a las estaciones apenas termine la evacuación del parque Simón Bolívar.

¿Qué recomendaciones da TransMilenio para regresar de Rock al Parque?

Entre las recomendaciones más importantes, TransMilenio sugiere recargar con anticipación la tarjeta TuLlave, consultar las rutas y horarios usando la aplicación TransMiApp, salir rápidamente hacia los puntos de transporte, atender las indicaciones del personal autorizado y evitar el uso de vehículos particulares debido a los cierres viales y la limitada disponibilidad de parqueaderos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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