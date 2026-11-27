Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia experimentó una nueva jornada de actividad sísmica este viernes 27 de noviembre de 2026. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se reportaron tres movimientos telúricos localizados en diferentes puntos del territorio, específicamente en los departamentos de Santander, Huila y Chocó. Las magnitudes de estos eventos oscilaron entre 2.5 y 3.1, según los boletines oficiales consultados por Pulzo.

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La serie de sismos comenzó durante la madrugada, a las 2:27, con un temblor en Los Santos, Santander. Este evento tuvo una magnitud de 3.1 y fue registrado a una profundidad considerable de 149 kilómetros. Cabe señalar que Los Santos es una zona ampliamente reconocida por su actividad sísmica recurrente, lo que convierte a este tipo de reportes en una constante observación por parte del SGC para el monitoreo de la actividad en esta región.

El segundo sismo se presentó horas después, a las 8:28 de la mañana, en el municipio de Gigante, perteneciente al departamento de Huila. Esta vez, el movimiento telúrico fue de magnitud 2.5 y se clasificó como superficial, es decir, con una profundidad inferior a 30 kilómetros, lo cual resulta relevante, ya que los sismos superficiales pueden sentirse con mayor intensidad en la superficie terrestre.

Más adelante, a las 11:28 de la mañana, el SGC informó sobre un tercer movimiento en el municipio de El Litoral del San Juan, conocido también como Docordó, en el departamento del Chocó. Este evento tuvo una magnitud de 2.6 y una profundidad registrada de 34 kilómetros, ubicándose en el rango de profundidad intermedia entre los sismos reportados durante la jornada.

El Servicio Geológico Colombiano reitera la invitación a los ciudadanos para reportar si han sentido alguno de estos temblores mediante el formulario disponible en su plataforma digital. Hasta el momento y de acuerdo con la información revisada, no se tienen reportes oficiales sobre personas afectadas ni daños materiales relacionados con los eventos sísmicos de este día. La entidad mantiene el monitoreo constante, recordando la importancia de la participación ciudadana en el seguimiento y la evaluación de la actividad sísmica en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los lugares de Colombia donde se sintieron los sismos del 27 de noviembre de 2026?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, los sismos reportados el 27 de noviembre de 2026 tuvieron lugar en Los Santos (Santander), Gigante (Huila) y El Litoral del San Juan o Docordó (Chocó). Los reportes no incluyen datos sobre afectaciones, y se invita a los ciudadanos que hayan sentido los temblores a utilizar el formulario oficial del SGC para aportar información adicional.

¿Por qué se considera superficial un sismo y qué impacto puede tener?

Según criterios del Servicio Geológico Colombiano, un movimiento sísmico es considerado superficial cuando su profundidad es menor a 30 kilómetros. Estos eventos, como el ocurrido en Gigante, Huila, pueden sentirse con mayor intensidad en la superficie, aunque sus magnitudes sean moderadas o bajas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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