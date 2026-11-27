Por: CENET

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Los recientes atentados contra la infraestructura energética en Colombia encendieron las alarmas dentro del sector, llevando a los gremios a solicitar al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales un refuerzo urgente en las medidas de protección de las redes eléctricas y de gas, así como de las personas encargadas de su operación y mantenimiento. De acuerdo con un comunicado divulgado el 26 de noviembre de 2026, los representantes de estas organizaciones expresaron su rechazo frente a los ataques perpetrados en Huila, Valle del Cauca y Cundinamarca. En el documento, los gremios destacaron que estos hechos afectan la operatividad del sistema e incrementan los riesgos sobre la continuidad en el suministro a los usuarios.

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La preocupación no solo está centrada en los daños materiales a la infraestructura. Según lo señalado por los gremios en el comunicado, las consecuencias de estos atentados incluyen interrupciones del servicio, lo que impacta directamente las actividades de los hogares, comercios y otros servicios esenciales: "Cada interrupción del suministro altera la vida cotidiana de las familias, limita la actividad de los comercios y dificulta la prestación de servicios esenciales".

Entre los hechos denunciados destaca el atentado del 15 de noviembre contra la infraestructura de transmisión en El Pital, Huila. Este ataque redujo la capacidad de transporte de energía hacia Caquetá y provocó cortes en el servicio, afectando a todos los usuarios de Electrocaquetá. Además, refleja lo delicado que puede resultar un ataque focalizado en un punto clave de la red de transmisión, repercutiendo incluso en otros departamentos.

A estos sucesos se suman el atentado contra la central hidroeléctrica Amaime en Palmira, Valle del Cauca, y el intento de ataque contra un propanoducto en Caparrapí, Cundinamarca, que logró ser frustrado por el Ejército Nacional. Los gremios también mencionaron un evento informado por XM el 24 de noviembre, que interrumpió la transmisión eléctrica en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila, sumándose al panorama de vulnerabilidad de la infraestructura energética en la región suroccidental.

El comunicado resalta que daños adicionales en la red no sólo dificultan la restauración del servicio, sino que también reducen la capacidad operativa del Sistema Interconectado Nacional y hacen más probable la ocurrencia de nuevas interrupciones. Las condiciones climáticas, como el fenómeno de El Niño y las lluvias inferiores a las proyectadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), también aumentan el riesgo para la disponibilidad de recursos hídricos necesarios en la generación de energía.

Por ello, los gremios reiteraron la importancia de fortalecer la seguridad en todas las instalaciones y de proteger a los equipos encargados del restablecimiento y la operación de las redes. Subrayaron que dejar a comunidades sin energía ni gas deteriora el acceso a servicios esenciales y pidieron evitar cualquier retroceso hacia épocas en que la violencia comprometía estas garantías. Asimismo, manifestaron su apoyo a la labor de la Fuerza Pública y su disposición a trabajar de manera coordinada con las autoridades, XM y demás empresas del sector para prevenir futuros atentados y asegurar la continuidad del suministro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tienen los atentados a la infraestructura energética en Colombia?

Los atentados a la infraestructura energética tienen múltiples consecuencias que van más allá de los daños materiales, según lo advierten los gremios del sector en su comunicado del 26 de noviembre de 2026. Estos ataques afectan directamente la continuidad del servicio de energía y gas, perjudicando la vida cotidiana de las familias, interrumpiendo la actividad de los comercios y dificultando la prestación de servicios esenciales, lo que genera un impacto considerable en diversas regiones del país.

¿Por qué es importante proteger la infraestructura eléctrica y de gas en Colombia?

De acuerdo con la información difundida por los gremios, la protección de la infraestructura eléctrica y de gas es esencial para garantizar la disponibilidad de recursos de generación y transporte en el país. Esto permite mantener la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional y asegurar que los usuarios tengan un suministro continuo, especialmente en el contexto de amenazas externas y desastres climáticos como el fenómeno de El Niño, que pueden reducir la capacidad de respuesta y aumentar la vulnerabilidad del sistema.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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