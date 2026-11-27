Por: CENET

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La reciente propuesta del Gobierno nacional de triplicar el impuesto al carbono, incluida dentro del proyecto de Ley de Rescate Económico, ha encendido las alarmas entre representantes de los gremios del sector energético y minero. Estos líderes advirtieron que el aumento del tributo podría impactar directamente las tarifas de energía eléctrica, la inflación y los costos de producción en varios sectores de la economía, lo que plantea inquietudes sobre el efecto final en la vida cotidiana de los colombianos y en la competitividad empresarial.

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De acuerdo con estimaciones publicadas por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg), el cobro de la tarifa plena del impuesto al carbono se traduciría en un incremento de entre 5 % y 6 % en la factura eléctrica de los hogares. Para los usuarios industriales, el aumento podría estar entre 8 % y 9 %. Según este gremio, el mayor cobro tributario implicaría que el precio del kilovatio hora aumente en más de $51. En términos prácticos, un hogar que hoy paga una factura mensual de $100.000 podría empezar a desembolsar cerca de $106.000, mientras una empresa que paga $100 millones mensuales tendría que hacer frente a mayores costos para mantener su producción.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explicó que este impacto no se detendría únicamente en las empresas generadoras de energía, ya que el aumento en los costos de producción podría trasladarse directamente a las tarifas pagadas por hogares, comercios e industrias. Esta situación terminaría por encarecer uno de los insumos fundamentales para el funcionamiento de la economía, sostuvo Castañeda.

Los gremios del sector resaltaron que el efecto no se limita a las facturas de electricidad. Explicaron que mayores costos energéticos en actividades como producción, refrigeración y comercialización de bienes también impactarían los precios finales al consumidor. De acuerdo con esta postura, el aumento sobre la inflación podría producirse tanto por el alza directa de las tarifas de energía como de manera indirecta por el incremento en el costo de productos y servicios de la canasta familiar.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, afirmó que estos mayores costos comprometerían la competitividad de sectores productivos. Señaló que la industria tendría que absorber estos gastos o trasladarlos al consumidor, afectando el consumo, el empleo y el crecimiento económico. El análisis gremial también advierte un impacto sobre hogares de menores ingresos, que destinan más recursos a servicios públicos y alimentos, así como el posible aumento en la demanda de subsidios estatales.

Según Andeg, el recaudo estimado por el impuesto sería de $1,2 billones, pero el impacto económico sobre el sector eléctrico podría llegar a $3,8 billones hacia 2029. Por ello, los gremios pidieron que se evalúen a fondo los artículos 53, 54 y 55 del proyecto, considerando tanto la necesidad fiscal como los efectos en inflación y actividad económica. Todo esto mientras el proyecto avanza en el Congreso y se define su futuro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectaría el aumento del impuesto al carbono a las tarifas de energía eléctrica en Colombia?

De acuerdo con Andeg, la aplicación de la tarifa plena del impuesto al carbono podría incrementar entre 5 % y 6 % las facturas eléctricas de los hogares colombianos, mientras que para los usuarios industriales el aumento estaría entre 8 % y 9 %. Esto significa que tanto particulares como empresas enfrentarían mayores costos por el consumo de energía si se aprueba el proyecto de ley en el Congreso.

¿Qué implicaciones tendría el incremento del impuesto al carbono en la inflación y la economía nacional?

Las organizaciones gremiales advierten que el aumento del impuesto al carbono no solo impactaría las tarifas de servicios públicos, sino también los precios de bienes y servicios incluidos en la canasta familiar, al elevarse los costos de producción. Esto podría aumentar la inflación tanto de manera directa, por el encarecimiento de la energía, como indirecta, por el aumento en los precios de otros productos debido a los mayores gastos energéticos asumidos por la industria y el comercio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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