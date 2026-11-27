Comprar un vehículo usado por un valor inferior al que se encuentra habitualmente en el mercado puede llamar la atención de quienes buscan una alternativa para estrenar o cambiar de automotor.

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Esa es una de las posibilidades que ofrece una nueva subasta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que tiene disponibles 35 lotes con motocicletas, automóviles, camionetas y vehículos de carga.

La convocatoria incluye precios base desde $1.500.000, aunque hay una aclaración importante: ese valor corresponde a una minimoto y no a un carro convencional.

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En el catálogo también aparecen automotores de marcas reconocidas, entre ellos un Chevrolet Camaro, una Renault Koleos y una motocicleta BMW de alto cilindraje.

Las ofertas se presentan por internet a través de El Martillo del Banco Popular. La jornada comenzó el miércoles 25 de noviembre y finalizará este viernes 27 de noviembre a las 2:30 de la tarde, por lo que los interesados tienen pocas horas para revisar los lotes y participar.

Los vehículos están distribuidos en distintas ciudades del país, como Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta y Popayán. Se trata de bienes que quedaron en poder de la Nación por procesos de aprehensión, decomiso o declaración de abandono.

Estos son algunos precios de los vehículos que ofrece la Dian

El catálogo reúne alternativas de distintos valores, desde minimotos hasta automotores de carga que superan los $200 millones. Estos son algunos de los precios base reportados para la subasta:

Minimotos Boss: desde $1.500.000, ubicadas en Buenaventura.

desde $1.500.000, ubicadas en Buenaventura. Motos Bera BR 150, modelo 2023: $3.410.000 cada una, en Cúcuta.

$3.410.000 cada una, en Cúcuta. Escúter SYM Orbit II, modelo 2025: $7.010.000, en San Andrés.

$7.010.000, en San Andrés. Renault Koleos, modelo 2011: $19.900.000, en Soledad, Atlántico.

$19.900.000, en Soledad, Atlántico. Chevrolet Sail, modelo 2016: $21.371.000, en Cúcuta.

$21.371.000, en Cúcuta. Ford Explorer blindada, modelo 2009: $29.413.000, en Yumbo.

$29.413.000, en Yumbo. Chevrolet Grand Vitara, modelo 2010: $29.981.000, en Yumbo.

$29.981.000, en Yumbo. Mercedes-Benz Clase C, modelo 2013: $74.075.634, en Cartagena.

$74.075.634, en Cartagena. Camión Freightliner M2 106, modelo 2011: $79.490.000, en Cartagena.

$79.490.000, en Cartagena. Motocicleta BMW R18 de 1.800 centímetros cúbicos, modelo 2021: $81.675.000, en Buenaventura.

$81.675.000, en Buenaventura. Chevrolet Camaro 2SS convertible, modelo 2020: $148.595.732, en Soledad.

$148.595.732, en Soledad. Camión Chevrolet FVR tipo tanque, modelo 2023: $262.340.000, en Yumbo.

Los valores corresponden a precios de partida y no necesariamente al monto definitivo que pagará quien resulte ganador. En una puja, los participantes pueden mejorar las ofertas de otros interesados, por lo que el costo final dependerá de la competencia por cada lote.

Además, hay que tener en cuenta los impuestos y las comisiones que se suman al valor de adjudicación. Un análisis de los lotes publicado por Más Colombia advirtió que, en 34 de los 35 casos, esos cobros representan aproximadamente un 26,9 % adicional. Por eso, conviene calcular el presupuesto completo antes de ofertar.

Qué deben revisar antes de comprar un vehículo en la subasta

La Dian advierte que los bienes se venden en el estado en que se encuentran. Esto significa que los interesados deben consultar las fotografías, las características y las condiciones particulares de cada lote antes de comprometer dinero.

También es importante verificar si el vehículo puede verse presencialmente y en qué lugar está disponible para exhibición. Esta revisión cobra especial importancia cuando se trata de automotores usados, pues el precio base no permite conocer por sí solo sus condiciones mecánicas o físicas.

Otro aspecto que merece atención es que 19 de los lotes corresponden a motocicletas y minimotos de uso recreativo que aparecen sin registro. Por esa razón, no se debe asumir que todos los vehículos pueden circular por las vías públicas en las mismas condiciones.

Cómo participar en la subasta de la Dian

El proceso se lleva a cabo en la plataforma El Martillo del Banco Popular, identificada por la entidad como el único canal autorizado para presentar ofertas.

Quienes quieran participar deben registrarse en el portal, buscar la convocatoria de vehículos y consultar el catálogo para identificar el lote de su interés. Allí podrán revisar el precio base, la ubicación, las fotografías y las condiciones de venta.

Para presentar una oferta, también se necesita una cuenta bancaria habilitada para pagos por PSE y realizar el depósito virtual exigido por la plataforma. Una vez cumplido ese paso, el usuario podrá ingresar a la sala de subastas y participar en la puja correspondiente.

La Dian recordó que sus redes sociales únicamente sirven para divulgar información sobre estas convocatorias. No negocia vehículos por esos canales ni solicita consignaciones a cuentas personales. Los registros, depósitos y ofertas deben tramitarse exclusivamente mediante El Martillo.

La subasta estará habilitada hasta las 2:30 de la tarde de este viernes 27 de noviembre. Antes de ofertar, los interesados deben revisar las condiciones de cada lote y tener presente que el precio anunciado es solo el punto de partida.

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