Por: CENET

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) enfatizó, una vez más, que todos los trámites y servicios que brinda a los ciudadanos son gratuitos y no exigen la contratación de intermediarios. De acuerdo con la entidad, es fundamental que los contribuyentes eviten entregar dinero a terceros para programar citas o gestionar procedimientos que pueden realizar personalmente a través de los canales oficiales de la DIAN.

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La autoridad tributaria detalló que actualmente existen diversas opciones de atención: presencial, virtual y telefónica. Por medio de estos mecanismos, las personas tienen la posibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias sin incurrir en costos adicionales. La DIAN aclaró que los usuarios pueden elegir el canal más adecuado en función del trámite específico que deban realizar. Según la información entregada, el sistema de programación de citas en el portal web de la DIAN ofrece tanto alternativas presenciales como virtuales, dependiendo de cada proceso. Este esquema tiene como propósito facilitar el acceso de la ciudadanía a los diferentes servicios disponibles y optimizar la atención brindada.

En esa línea, la DIAN recordó que buena parte de los trámites tributarios, aduaneros y los relacionados con el pago de obligaciones en mora también pueden adelantarse por medio de las líneas de atención telefónica. Estas opciones están sujetas a la disponibilidad y a las necesidades particulares de cada usuario.

La entidad subrayó un aspecto particular vinculado a las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado (IVA) para vehículos híbridos y eléctricos. Según la autoridad tributaria, se modificó el esquema tradicional de asignación de citas para este procedimiento al distribuir los espacios de atención en diferentes horarios del día. Con ello, busca evitar que herramientas automatizadas o terceros bloqueen los cupos y dificulten el acceso real de los ciudadanos. Además, la DIAN reveló que se incorporaron mejoras tecnológicas para facilitar ese trámite, como la implementación de un formulario electrónico capaz de generar automáticamente el Formato 010. Este método está orientado a disminuir errores y, en consecuencia, a reducir los casos de inadmisión de solicitudes.

En conclusión, la DIAN insistió en la importancia de no realizar pagos a terceros por trámites o citas, reafirmando que todo puede hacerse de manera gratuita utilizando los canales oficiales. Insistió en sus recomendaciones de seguridad para proteger los intereses de los contribuyentes y fortalecer la confianza en la atención prestada a través de los sistemas institucionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los contribuyentes realizar trámites gratuitos ante la DIAN sin intermediarios?

De acuerdo con la DIAN, los usuarios tienen la opción de escoger entre atención presencial, virtual y telefónica, según el trámite requerido. Los canales oficiales están diseñados para que los ciudadanos cumplan sus obligaciones sin recurrir a terceros ni pagar costos adicionales, lo cual facilita el acceso y evita estafas.

¿Qué ajustes realizó la DIAN para agilizar la devolución del IVA en vehículos híbridos y eléctricos?

La entidad implementó horarios distribuidos para la asignación de citas y desarrolló un formulario electrónico que genera automáticamente el Formato 010. Estas medidas buscan evitar la ocupación de citas por parte de terceros y reducir errores en el proceso, asegurando así un trámite más ágil y seguro para los solicitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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