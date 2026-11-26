Por: Noticiero 90 minutos

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Los clientes de Bancolombia notarán cambios en la manera como retiran efectivo de los cajeros automáticos, debido a la implementación de una nueva política por parte de la entidad. De acuerdo con información oficial de Bancolombia, ha comenzado un proceso para retirar de manera gradual los billetes de $10.000 de una parte de su red de cajeros, lo cual cambia las alternativas de retiro disponibles en determinadas máquinas.

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Actualmente, en algunos equipos ya pueden verse avisos informando sobre la eliminación de esta denominación. Como resultado, en ciertos cajeros no es posible retirar cantidades exactas de $10.000 o $30.000. Bancolombia señaló que esta modificación no se hará al tiempo en todas las sucursales ni en todos sus dispositivos, sino que será una transición por etapas.

La decisión, según explicó la entidad a través de sus plataformas oficiales, tiene como objetivo asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos, ya que una parte de los billetes que llegan a los cajeros presentan condiciones físicas que dificultan su procesamiento. Además, existe una menor disponibilidad de billetes de $10.000 en el mercado, lo que ha motivado al banco a dar prioridad a otras denominaciones para mantener la eficiencia y la agilidad del servicio, tal como informó Bancolombia.

Pese a estos ajustes, los clientes seguirán teniendo la opción de consignar billetes de cualquier denominación en los cajeros multifuncionales, pues estos dispositivos continuarán recibiendo todos los valores. De manera paralela, la entidad trabaja en la incorporación de billetes de $100.000 en su red de cajeros automáticos. Esta medida está orientada a aumentar la capacidad de las máquinas, permitiendo así atender a un mayor número de personas y simplificar los retiros de montos elevados.

A pesar del avance de los pagos digitales, el manejo de efectivo sigue teniendo un papel central en las transacciones diarias del país. Andrés Felipe Duque, presidente de Redeban, reveló que el 65 % de los pagos en Colombia aún se hacen con dinero en efectivo, una cifra que, aunque menor que porcentajes anteriores cercanos al 80 %, demuestra la fuerte presencia de este medio en la vida cotidiana. Así las cosas, la necesidad de realizar retiros en efectivo sigue vigente para muchos usuarios, lo que explica la trascendencia de los cambios anunciados por Bancolombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Bancolombia está retirando los billetes de $10.000 de sus cajeros automáticos?

Bancolombia decidió disminuir la circulación de billetes de $10.000 en sus cajeros automáticos debido a la baja disponibilidad de esta denominación en el mercado y al mal estado físico que presentan algunos de estos billetes, lo que dificulta el funcionamiento de los equipos. Esta medida se implementa para mantener la eficiencia operativa y evitar problemas técnicos en los dispositivos, de acuerdo con la información proporcionada por la entidad financiera.

¿Seguirán los cajeros multifuncionales de Bancolombia recibiendo todas las denominaciones de billetes?

Sí, de acuerdo con Bancolombia, los cajeros multifuncionales continuarán aceptando billetes de todas las denominaciones para consignaciones. Esta decisión garantiza que los clientes puedan seguir haciendo depósitos sin restricciones respecto al valor de los billetes, incluso durante el proceso de cambio en la entrega de efectivo para retiros en cajeros automáticos convencionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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