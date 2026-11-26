Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal desempeña un papel protagónico en la economía colombiana, pues define el valor del peso frente a las monedas extranjeras. Esta relación se calcula, principalmente, frente al dólar estadounidense, dado que esa divisa incide en la mayoría de las transacciones, la inversión y el financiamiento internacional, de acuerdo con información publicada por 90 Minutos. La cifra expresa de manera concreta cuántos pesos colombianos se requieren para comprar un dólar; es un dato que impacta no solo a grandes empresas, sino también a ciudadanos de a pie, quienes perciben esos efectos en el costo de productos importados o en el precio de servicios ligados a la moneda norteamericana.

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El movimiento de la tasa de cambio provoca repercusiones significativas en el país a través de dos fenómenos centrales: la depreciación y la apreciación. Cuando la tasa de cambio nominal sube, el peso colombiano sufre una depreciación, es decir, pierde valor respecto al dólar. En la práctica, esto se traduce en una mayor cantidad de pesos necesarios para conseguir cada dólar, lo cual eleva el precio de los bienes y servicios de origen extranjero y encarece las importaciones. Por el contrario, si la tasa baja, ocurre una apreciación del peso: se requieren menos pesos para comprar un dólar. Esto beneficia la adquisición de productos externos, porque disminuyen sus costos, pero puede afectar la competitividad de los exportadores, quienes reciben menos pesos por cada dólar vendido.

Para llevar el control oficial de estas fluctuaciones, el sistema financiero colombiano emplea la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). Según la información de 90 Minutos, la TRM consiste en un promedio aritmético que resulta de las operaciones de compra y venta de dólares a cambio de pesos, realizadas por entidades vigiladas como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional y Bancoldex. Un aspecto fundamental es que solo entran en el cálculo aquellas transacciones cuyo cumplimiento de entrega de ambas monedas se concreta el mismo día de negociación. Así, la TRM sirve como referencia diaria y proporciona un retrato fiel del estado de la moneda local. Actualmente, la tasa reportada es de 3.630,89 pesos colombianos por un dólar estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) es un indicador oficial que indica el valor promedio del dólar en Colombia, calculado a partir de todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses por pesos colombianos que se negocian y cumplen el mismo día. Participan en su cálculo bancos y entidades financieras bajo vigilancia del sistema, y su valor sirve de referencia para múltiples operaciones económicas en el país, según información publicada por 90 Minutos.

¿Cómo afecta la variación de la tasa de cambio nominal en la economía colombiana?

Las fluctuaciones en la tasa de cambio nominal influyen de manera directa en la economía nacional, pues la depreciación del peso incrementa los costos de importación y reduce el valor de la moneda frente al dólar. En contraste, la apreciación abarata los productos extranjeros, pero puede deteriorar la competitividad de los exportadores colombianos, de acuerdo con lo reportado en 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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