Por: VALORA ANALITIK

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La OCDE recomendó subir la edad de pensión en Colombia hace un par de días, ya que existe una serie de cargas fiscales que el Estado ya no podría asumir. Varias son las salidas que se pueden ir implementando, dice el organismo.

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Entre las más importantes, la entidad señala que el país debería revisar a qué edad se están jubilando las mujeres y los hombres, así como cuál puede ser el incremento de la expectativa de vida.

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Lo cierto es que deben revisarse, en el corto plazo, las modificaciones normativas para que suba la edad de pensión en Colombia, con el año 2040 como fecha límite, momento en el que el cambio demográfico hará insostenible el sistema de solidaridad.

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Según la OCDE la población en edad de trabajar en Colombia alcanzará su nivel máximo a comienzos de la década de 2040, incluso hacia 2043, tras lo cual iniciará un descenso sostenido.

La edad de pensión en Colombia sí o sí tendrá que subir: ¿qué tanto?

La organización es enfática en que la tasa de dependencia de los adultos mayores, correspondiente a personas de 65 años o más por cada 100 en edad laboral, se duplicará en 24 años, pasando del 17 % a cerca del 55 % para 2060.

Ese mismo análisis señala entonces que la edad de pensión en Colombia debería cumplir con dos nuevos requisitos. El primero, pasar a ser de 65 años, desde los 57 para mujeres y 62 para hombres. El segundo, igualar la edad de retiro entre hombres y mujeres, algo que la OCDE considera clave.

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Hay que recordar que la reforma pensional tramitada por el Gobierno del expresidente Petro impuso, en cambio, una reducción de semanas para las mujeres, aunque su Ministerio de Trabajo dijo en su momento que, para ese mismo año, el país tendría que liderar una reforma pensional con enfoque demográfico.

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