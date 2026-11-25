El precio del dólar cotiza en $3.658 y se acerca al nivel de $3.700 durante las operaciones intradía en Colombia, consolidando una acelerada racha alcista que presiona el mercado cambiario local.

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Durante la apertura de este miércoles, la divisa estadounidense inició en $3.620, superando en $27,97 la Tasa Representativa del Mercado vigente, fijada oficialmente en $3.592,03 para la jornada financiera.

En los instantes iniciales de negociación, la cotización escaló hasta tocar un máximo de $3.654,95, mientras el valor mínimo coincidió con la apertura tras concretarse las primeras 16 operaciones bancarias.

Este repunte continúa el impulso observado entre lunes y martes, lapso en el cual la moneda acumuló un incremento de $130,23 al escalar desde una TRM de $3.461,92 hasta un promedio de $3.592,15.

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Concretamente, el lunes 23 de noviembre la tasa subió $44, mientras ayer avanzó $86,23, marcando el segundo mayor salto diario tras el aumento de $88 registrado el jueves 19 de noviembre cuando llegó a $3.415.

Al analizar este fenómeno en el diario La República, Mauricio Acevedo, estratega de derivados y divisas de Corfi, destacó que el martes 24 de noviembre la divisa alcanzó el rango de $3.600 tras registrar una volatilidad intradiaria de $125.

Según el experto, dicha amplitud figura entre las más elevadas del año, equiparándose con la jornada del 27 de febrero cuando el mercado tocó un techo de $3.830 antes de retroceder.

“Frente a la inquietud sobre las causas detrás de este incremento tan marcado en las últimas cinco jornadas, cabe aclarar que en Colombia el mercado cambiario es ciego. Esto implica que, salvo que una entidad atienda de manera directa el flujo puntual de un cliente, no es posible determinar la fuente exacta de la fuerte demanda; no obstante, se infiere que estos movimientos no obedecen a operaciones aisladas”, sostuvo Acevedo.

Presiones internas de liquidez y factores internacionales detrás del alza

En el ámbito doméstico, dos detonantes impulsan la escalada cambiaria: la limitada disponibilidad de dólares en bancos, conocida técnicamente como problemas de caja, y la incertidumbre sobre el plan de rescate gubernamental.

Simultáneamente, en el escenario internacional, el índice DXY refleja el fortalecimiento generalizado del billete verde frente a euro, libra esterlina, dólar canadiense, franco suizo, corona sueca y yen japonés.

“Desde comienzos de septiembre este indicador se ha venido fortaleciendo de forma sostenida: pasó de niveles de 98,71 hasta tocar un máximo de 104,53 el lunes, ubicándose hoy en 103,97. Esta tendencia confirma que la apreciación del dólar responde a una dinámica global y no exclusivamente local”, precisó el analista.

Asimismo, las divisas latinoamericanas enfrentan fuertes retrocesos encabezados por el real brasileño tras la victoria electoral de Lula, evento que detonó fuga de capitales y mayor cautela financiera frente a perspectivas económicas adversas.

De igual manera, el peso mexicano, el peso chileno y el sol peruano acumulan desvalorizaciones simultáneas, evidenciando que los inversionistas movilizan flujos regionales en bloque siguiendo correlaciones históricas.

“A esto se suma el incremento en la aversión al riesgo global a raíz de que el partido de Trump perdió las elecciones en el Congreso, puesto que el Partido Demócrata no brinda el mismo respaldo al sector de inteligencia artificial ni al desarrollo de megacentros de cómputo por su impacto ambiental. Dicho escenario ha generado caídas en las acciones tecnológicas y ha impulsado los flujos hacia activos de refugio como el dólar”, puntualizó Acevedo.

Adicionalmente, el mercado operará con liquidez reducida porque mañana será festivo en Estados Unidos y el viernes habrá media jornada bursátil con motivo del Día de Acción de Gracias.

Comportamiento paralelo del mercado petrolero internacional

Por otra parte, los precios internacionales del petróleo mostraron estabilidad durante el miércoles, mientras las proyecciones de sobreoferta mundial compensaban los temores por interrupciones de suministro en Oriente Medio.

Hacia las 09:40 GMT, los futuros del crudo Brent cedían US0,4,equivalentesa0,040,4, equivalentes a 0,04%, hasta situarse en US0,4,equivalentesa0,0491,36 por barril, tras haber repuntado más de 2% durante la sesión previa.

Entretanto, el referencial estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedía US0,28,o0,30,28, o 0,3%, ubicándose en US0,28,o0,381,77 por barril luego de acompañar igualmente las ganancias registradas durante el martes.

“A los inversores les preocupa que la oferta supere a la demanda”, declaró Tamas Varga, analista petrolero de la firma de corretaje PVM.

Finalmente, reportes del mercado basados en cifras del Instituto Americano del Petróleo confirmaron que los inventarios estadounidenses crecieron en 126.000 barriles durante la semana culminada el 20 de noviembre.

De este modo, los operadores financieros mantienen cautela ante las fluctuaciones cambiarias y energéticas que marcarán el cierre semanal.