Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia inició la jornada en $3.530, es decir, $22 más frente al cierre anterior. El precio mínimo de la moneda estadounidense registró $3.520, mientras que el máximo toca los $3.554.

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Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia llega a $3.544, es decir, $39 más frente a la tasa representativa del mercado.

(Vea también: La tasa de cambio nominal y la TRM: claves para entender el valor del peso colombiano frente al dólar)

Un análisis de JP Tactical muestra que el precio inicia en la parte media-alta del rango intradiario estimado por su Modelo Táctico ($3.461–$3.542), con un mercado que mantiene el sesgo alcista pero muestra señales de pausa tras la sobreextensión de las últimas sesiones.

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Lo que mueve al dólar en Colombia

En el plano local, el dólar en Colombia sigue a la espera de que el Gobierno socialice su plan de rescate económico con las distintas bancadas políticas del Congreso.

Lo anterior ocurre mientras la ANDI asegura que cerró un acuerdo con el Gobierno para asumir cerca de $48,8 billones del rescate económico que demanda el país.

(Lea también: Dólar en Colombia arranca la semana por encima de $3.500 tras una devaluación cercana al 6 %)

Mientras tanto, en el plano internacional se sopesa el regreso de Jensen Huang a Nvidia y los precios del petróleo vuelven a mínimos de tres meses: la referencia Brent alcanza los US$88,62 por barril.

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