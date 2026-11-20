Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La divisa estadounidense abrió en $3.425, lo que representa una leve variación (-0,07 %) frente al cierre de ayer ($3.427,30), aunque se ubica $9,90 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada para hoy en $3.415,10, su nivel más alto desde el 1 de julio de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

JP Tactical Trading destacó que en los primeros minutos la tasa de cambio se ubica en la parte media-baja del rango intradiario proyectado por su modelo táctico ($3.402 – $3.487). Sin embargo, advierten que de mantenerse sobre la barrera de los $3.400 quedaría en evidencia una pausa técnica tras la euforia compradora de ayer, más que un cambio de tendencia.

A escala global, de acuerdo con los analistas, el índice DXY conserva intacto su sesgo alcista respaldado por la solidez de los datos económicos en EE. UU. y la expectativa de nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal (efecto que podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027).

Credicorp Capital resaltó que la fortaleza global del DXY (por encima de los 103 puntos) ha impulsado una devaluación acelerada en las monedas pares de la región. Así, en América Latina, el dólar luce técnicamente sobrecomprado tras tocar máximos de 52 semanas en Brasil y México.

Lee También

De hecho, en Colombia, el peso consolidó por debajo de la media móvil de 200 periodos ubicada en $3.441. Según proyecciones de la firma, de volver a buscar y romper al alza este nivel técnico, los siguientes objetivos se sitúan en $3.481 y $3.535. Por el contrario, una corrección técnica podría llevar la cotización de regreso hacia la zona de los $3.242.

Petróleo avanza con moderación ante la incertidumbre en Medio Oriente

Los precios internacionales del crudo operan en terreno positivo en la mañana de este viernes, respaldados por la persistente prima de riesgo geopolítico y las evaluaciones sobre el balance mundial de oferta.

La referencia Brent sube un 0,52 %, negociándose alrededor de los US$92,46 por barril, mientras el WTI avanza un 0,66 %, ubicándose en US$83,76 por barril.

El mercado energético permanece atento a la evolución de las tensiones en Medio Oriente y a sus posibles repercusiones sobre la producción y el tránsito marítimo internacional de hidrocarburos.

Foco geopolítico: cumbre trilateral en Moscú

En el ámbito internacional, la primera reunión trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin concluyó con una declaración conjunta en favor de la paz, aunque sin acuerdos concretos sobre el conflicto en Ucrania.

Según análisis de la firma Teneo, el encuentro representa un avance diplomático para Moscú, que busca institucionalizar este formato de cara a la cumbre del G20 en Miami en diciembre, mientras la postura rusa de exigir a Ucrania aceptar sus condiciones deja escaso margen para un alto el fuego en el corto plazo.

En el frente local, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su administración garantizará los recursos necesarios para que la rama Judicial opere sin interrupciones, luego de que se planteara un recorte en su presupuesto de funcionamiento (contemplado inicialmente en $1,5 billones).

El anuncio responde a las protestas de jueces y magistrados por sobrecarga laboral y posibles afectaciones salariales, evidenciando la tensión entre las demandas de gasto público y el plan de austeridad impulsado mediante el proyecto de ley de rescate fiscal.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.