Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella alista el documento definitivo de la reforma tributaria que se incluye en la ley de rescate económico y por la cual, dice el Ejecutivo, el país podrá conseguir los recursos necesarios para sanear buena parte de sus finanzas.

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El Ejecutivo ya aceptó eliminar las propuestas de aumento del IVA para alimentos, productos y algunos servicios clave. Sin embargo, aún hay una serie de medidas que las bancadas legislativas piden revisar.

Según la reforma tributaria en Colombia que propone el gobierno De la Espriella, el país también tendría la capacidad de recoger el dinero necesario para garantizar transferencias sociales y mantener la estabilidad económica durante los próximos cuatro años.

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Miguel Gómez, ministro de Hacienda, dejó en claro, sin embargo, que no aprobar esta reforma tributaria podría generar un riesgo muy profundo para el país, teniendo en cuenta que también habría un golpe a cientos de miles de puestos de trabajo.

Los empleos que se perderían si no pasa la reforma tributaria en Colombia

De acuerdo con el ministro, casi 500.000 empleos podrían desaparecer en caso de que no se avale el plan de rescate económico que pretende sacar adelante el Gobierno.

“¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si no corregimos la actual circunstancia? ¿Qué pasa si no enfrentamos este desafío tan grande? Pues muy rápidamente, lo que sucederá, verán ustedes, es un aumento acelerado del nivel de endeudamiento del país”, agregó.

Y agregó que, de no aprobarse esta reforma tributaria en Colombia, “mucho antes de llegar al límite que está definido en la regla fiscal, que es del 71 %, mucho antes de eso estaríamos en una crisis de pagos. ¿Por qué razón? Porque los financiadores de la economía colombiana dejarán de confiar en ella, dejarán de prestarle recursos y entraremos en un escenario de ajuste fiscal brusco”.

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Finalmente, Gómez sentenció que el gasto en intereses seguiría aumentando, a tal punto que, al terminar esta década, uno de cada dos pesos del Presupuesto General de la Nación tendría que dedicarse al pago de las obligaciones del Estado. “Eso es un escenario que es insostenible y frente al cual tenemos que actuar”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.