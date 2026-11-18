Los hogares colombianos que tienen perros y gatos recibieron un anuncio relacionado con el precio de uno de los productos que compran de manera habitual: sus alimentos. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno no aumentará el impuesto al valor agregado (IVA) que se aplica a estos artículos.

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El mandatario hizo el pronunciamiento a través de su cuenta de X, donde afirmó que dio una instrucción al Ministerio de Hacienda para mantener sin cambios el impuesto a los alimentos para animales de compañía.

La decisión se conoce en medio de la discusión de la reforma tributaria, denominada Ley de Rescate Económico, y de los ajustes que adelanta el Gobierno con los congresistas que participan en la elaboración de la ponencia.

Este es el anuncio de De la Espriella:

¡NO SUBIRÁ EL IVA A LOS ALIMENTOS PARA NUESTROS ANIMALES DE COMPAÑÍA! He dado una instrucción clara al Ministerio de Hacienda: mantener sin cambios el impuesto a estos productos. Así como hemos decidido proteger la canasta básica familiar y al sector agropecuario de nuevos incrementos tributarios, también vamos a proteger la alimentación de las mascotas. Los animales de compañía son parte de millones de familias colombianas. Nos entregan amor, lealtad y compañía incondicional, y merecen todo nuestro cuidado y protección. Sé lo que significa para tantos hogares hacer un esfuerzo diario por su bienestar, y por eso no vamos a encarecer su alimentación con más impuestos. ¡Bienvenidos a La Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 18, 2026

¿Cuánto IVA pagan actualmente los alimentos para mascotas en Colombia?

El anuncio de De la Espriella tiene un alcance concreto: evitar que aumente el impuesto que actualmente se cobra por estos productos. Los alimentos para animales de compañía tienen una tarifa de IVA del 5 %.

Por tanto, el compromiso anunciado por el Gobierno no significa que estos productos queden automáticamente libres de impuestos. Lo que se acordó con los ponentes de la reforma tributaria y el Ministerio de Hacienda es que no se incremente la tarifa vigente.

La senadora Andrea Padilla informó que el tema fue discutido en una reunión con representantes del Gobierno. Según RCN, Hacienda acogió la solicitud de los congresistas para mantener sin cambios el gravamen.

El argumento expuesto durante la discusión es que la alimentación de los animales de compañía representa un gasto habitual para millones de hogares y que estos animales hacen parte de sus familias.

Congresistas buscan que el IVA de los concentrados baje del 5 % al 0 %

Aunque el acuerdo evita un incremento del impuesto, hay una propuesta adicional que todavía está sobre la mesa: eliminar el IVA que pagan los alimentos para perros y gatos.

La iniciativa busca que la tarifa pase del 5 % al 0 %, lo que sí representaría una reducción del costo tributario de estos productos. Los congresistas que promueven la medida anunciaron que insistirán en incluirla durante la elaboración de la ponencia de la reforma.

En la Cámara de Representantes también figura el proyecto de ley 411 de 2026, cuyo objeto es excluir del IVA la venta y la importación de alimentos para perros y gatos acondicionados para la venta al por menor.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.