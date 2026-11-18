La suspensión definitiva de las operaciones de Comestibles La Rosa S.A. en Dosquebradas, Risaralda, puso en el centro de la atención el futuro laboral de cientos de colaboradores que durante décadas sostuvieron la producción de esta emblemática planta perteneciente al grupo Nestlé en Colombia. Tras confirmar que los graves daños estructurales provocados por el terremoto del pasado 10 de agosto impiden retomar las actividades de manufactura de manera segura y sostenible, la compañía detalló el paquete de medidas económicas y sociales diseñado para respaldar a la totalidad de su plantilla laboral en este cierre de ciclo histórico.

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Como eje principal de la transición, la organización anunció que todos sus trabajadores podrán acogerse a un esquema de retiro voluntario que contempla beneficios económicos superiores a los exigidos tanto por la legislación laboral colombiana como por la convención colectiva de trabajo vigente. Este mecanismo busca ofrecer una salida concertada y con mayores garantías financieras a las distintas generaciones de operarios y empleados administrativos que integraban la factoría, mitigando el golpe que representa la clausura de una industria con más de 75 años de arraigo en el Eje Cafetero.

De manera paralela, la empresa precisó que el acompañamiento a su equipo humano se activó desde el mismo momento en que ocurrió la emergencia sísmica en el occidente del país. Según el balance entregado por la firma, durante estos meses se otorgaron permisos remunerados, se anticiparon períodos de vacaciones colectivas y se entregaron ayudas económicas directas a aquellos colaboradores que no pudieron regresar a sus puestos de trabajo debido al deterioro de las instalaciones, los equipos y las líneas de producción.

El plan de respaldo también incluyó un componente social y familiar para atender las secuelas personales del movimiento telúrico entre el personal risaraldense, habilitando canales especializados de acompañamiento emocional y desembolsando auxilios específicos para los empleados cuyas viviendas sufrieron averías. Mientras se surte el proceso de retiro con los trabajadores de la planta clausurada, Nestlé confirmó que mantendrá su operación logística en Dosquebradas a través de su centro nacional de distribución —clave para América Latina—, conservará sus vínculos comerciales en Valledupar, Mosquera y Bugalagrande, y convertirá a Colombia en la sede de su nueva Región Andina a partir del primero de enero de 2027.