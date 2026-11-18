Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha puesto en marcha una serie de iniciativas regulatorias para preparar el sistema energético de Colombia frente a la posible extensión del fenómeno de El Niño, el cual, de acuerdo con las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por su sigla en inglés), podría prolongarse hasta mayo de 2027. Según informó la entidad, ya se han expedido 18 resoluciones y existen 11 proyectos regulatorios en consulta o análisis de comentarios, todos orientados a reforzar la disponibilidad de energía eléctrica y gas natural, incentivar el ahorro entre los usuarios y ampliar las opciones de contratación para enfrentar la demanda anticipada.

Sigue a PULZO en Discover

Las proyecciones climáticas, que mantienen en alerta al sector, apuntan a un aumento de temperaturas y una reducción significativa en las lluvias para el país. Según NOAA, hay un 61 % de probabilidad de que El Niño se extienda hasta mayo de 2027 y, con base en estos datos y los análisis propios, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advierte que diciembre de 2026 y enero de 2027 serían especialmente críticos por el descenso de las precipitaciones. Esta advertencia cobra relevancia al considerar el reporte del operador del mercado de energía, XM, que indica que en noviembre los aportes de agua representaron apenas el 54,07 % de su media histórica, alcanzando mínimos históricos, aunque los embalses cerraron ese mes en el 78,48 % de su capacidad útil.

En ese contexto, la CREG ha enfocado su estrategia en tres ejes principales: gestión de la demanda, expansión de la oferta energética y fortalecimiento de la contratación. Su directora ejecutiva, Adriana María Jiménez, recalcó que estas acciones buscan prepararse para los periodos de menor lluvia, protegiendo las reservas de agua e implementando incentivos y mecanismos que reduzcan la exposición de los usuarios a la volatilidad de precios. Parte esencial de esta estrategia es la participación de los usuarios regulados a través de programas de ahorro, como quedó establecido en la Resolución CREG 101 120 de 2026, la cual permitió observar una reducción del 3,75 % en el consumo del segmento regulado entre agosto y octubre, equivalente a 6,31 GWh menos diarios, según datos de XM.

Otras medidas incluyen la habilitación de excedentes de generación (Resolución CREG 101 114 de 2026) y acciones para mejorar la disponibilidad de plantas térmicas, con mecanismos para conservar los embalses (Resolución CREG 101 127 de 2026). La CREG también busca acelerar la operación de nuevos proyectos renovables y facilitar conexiones temporales en zonas con limitaciones de red, todo esto con el objetivo de enfrentar los riesgos de desabastecimiento y garantizar la continuidad del servicio en momentos de alta demanda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales medidas tomadas por la CREG para enfrentar el fenómeno de El Niño en 2026 y 2027?

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha expedido diversas resoluciones dirigidas a reforzar la oferta y la gestión de la demanda energética. Entre ellas se destacan la creación de programas de ahorro para usuarios regulados, incentivos para reducir el consumo durante los meses críticos, la habilitación de excedentes de generación y el impulso a la incorporación de energías no convencionales. Además, la entidad promueve esquemas de respuesta de la demanda y mantiene mecanismos de seguimiento del estado de los recursos hídricos y del consumo nacional.

¿Qué impacto ha tenido el programa de reducción de consumo de energía en los usuarios regulados según datos de XM?

El programa de reducción impulsado por la Resolución CREG 101 120 de 2026 mostró una disminución en el consumo de los usuarios regulados del 3,75 % entre agosto y octubre, conforme a los datos proporcionados por XM. Esta variación equivale a una reducción diaria de 6,31 gigavatios hora, lo que demuestra la contribución activa de los usuarios en la estrategia de ahorro durante la crisis derivada de El Niño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.