Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, liderando la primera edición de la "Milagro Week", una iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella con el foco puesto en atraer inversión extranjera a Colombia. Según lo informado, Restrepo tiene como prioridad promover la internacionalización de la economía nacional, objetivo que se busca materializar mediante estrategias que fomenten la inversión privada en el país. De acuerdo con el decreto que respalda estos esfuerzos, la meta es fortalecer la economía colombiana, integrando al país en las cadenas globales de valor y consolidando un crecimiento económico robusto.

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El evento comenzó este lunes y se extenderá hasta el jueves 19 de noviembre, tal como detallan los reportes oficiales. En estos primeros días, la agenda ha estado marcada por charlas y reuniones centradas en sectores clave como tecnología, inteligencia artificial, infraestructura digital y transporte, así como en áreas de desarrollo como “agribusiness” (negocios agrícolas), energía, petróleo, gas, minería y farmacéutico, prestando especial atención a minerales críticos, ecoturismo, biodiversidad y el desarrollo de las diferentes regiones del país. Para estas jornadas, el vicepresidente Restrepo ha contado con la compañía de ministros como Alexandra Falla (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y Mauricio Gómez Amín (Comercio), además de la presencia del embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mauricio Gaona.

Entre los anuncios recientes que ha hecho Restrepo se destaca la inversión de ASUR por 1.500 millones de dólares estadounidenses, destinada a modernizar y ampliar los aeropuertos de Rionegro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería. Según él, esta inversión busca mejorar la infraestructura aeroportuaria, optimizar la conectividad del país y responder al crecimiento de las diversas regiones. Además, se informó que la empresa minera AngloGold Ashanti planea una inversión cercana a los 2.500 millones de dólares para el desarrollo del proyecto Quebradona en Antioquia. Según Restrepo, esta sería una apuesta estratégica para exportar cobre y abrirle al país nuevas puertas en el mercado mundial.

Las reuniones en Nueva York no solo han involucrado a inversionistas, sino también a figuras del Partido Demócrata de Estados Unidos. Destaca el encuentro con Gregory Meeks, para tratar proyectos de reconstrucción y abordar incidentes diplomáticos recientes relacionados con declaraciones previas del canciller Omar Bula. Según El Espectador, este diálogo fue crucial para restaurar relaciones y avanzar en temas bilaterales prioritarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué inversiones extranjeras estratégicas recibió Colombia durante la "Milagro Week"?

Durante la primera "Milagro Week", Colombia recibió anuncios clave como la inversión de ASUR por 1.500 millones de dólares para modernizar varios aeropuertos regionales y el compromiso de AngloGold Ashanti de invertir 2.500 millones de dólares en el proyecto minero Quebradona en Antioquia, según explicó el vicepresidente José Manuel Restrepo. Estas inversiones están orientadas a fortalecer sectores estratégicos como infraestructura y minería.

¿Qué significa la internacionalización de la economía según el gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con lo expuesto en la "Milagro Week" y los lineamientos del decreto que la respalda, la internacionalización de la economía en este contexto implica integrar a Colombia en las cadenas mundiales de valor, facilitando la atracción, estructuración y materialización de inversiones privadas, particularmente en proyectos estratégicos, para consolidar el crecimiento económico y la competitividad del país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.