Una inversión de hasta 1.500 millones de dólares fue anunciada para modernizar y ampliar cinco aeropuertos de Colombia. El anuncio lo hizo el vicepresidente José Manuel Restrepo durante la Milagro Week, que se desarrolla en Nueva York, donde el Gobierno busca atraer capital extranjero para diferentes proyectos del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: De la Espriella anuncia llegada de importante empresa a Colombia y promete crear 1.000 empleos)

La inversión está proyectada por el operador aeroportuario ASUR y contempla intervenciones en las terminales de Rionegro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería.

Restrepo dio a conocer la noticia mediante una publicación en Instagram, en la que explicó que el proyecto busca fortalecer la infraestructura aeroportuaria, mejorar la conectividad y responder al crecimiento de las diferentes regiones.

Lee También

“ASUR proyecta invertir hasta US$1.500 millones para modernizar y ampliar cinco aeropuertos del país: Rionegro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería”, señaló el vicepresidente.

El funcionario también destacó que la iniciativa hace parte de la estrategia Misión Crecer, con la que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca atraer inversionistas y promover proyectos que impulsen la competitividad y el empleo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Manuel Restrepo Abondano (@jmrestrepoa)

Cuáles son los cinco aeropuertos que tendrán las inversiones

El anuncio incluye cinco terminales aéreas ubicadas en cuatro departamentos del país. Se trata de infraestructura que conecta ciudades principales y territorios que dependen del transporte aéreo para movilizar pasajeros y fortalecer sus actividades económicas.

Estos son los aeropuertos contemplados:

José María Córdova de Rionegro (Antioquia): es el principal aeropuerto que sirve a Medellín y uno de los puntos centrales del plan de ampliación.

es el principal aeropuerto que sirve a Medellín y uno de los puntos centrales del plan de ampliación. El Caraño de Quibdó (Chocó): es una terminal estratégica para la conectividad aérea del departamento.

es una terminal estratégica para la conectividad aérea del departamento. Antonio Roldán Betancourt de Carepa (Antioquia): sirve a la región de Urabá.

(Antioquia): sirve a la región de Urabá. Las Brujas de Corozal (Sucre): conecta esta zona del departamento y sirve como alternativa de acceso aéreo a la región.

conecta esta zona del departamento y sirve como alternativa de acceso aéreo a la región. Los Garzones de Montería (Córdoba): es la principal terminal aérea de la capital cordobesa.

Uno de los proyectos que más llama la atención es el de Rionegro. Durante la presentación de las iniciativas se mencionó que el aeropuerto tendría un edificio de 104.000 metros cuadrados y 28 nuevas posiciones de contacto para atender la operación de pasajeros.

En Montería también se contempla una ampliación de la terminal, junto con mejoras en los canales, la pista y la plataforma aeroportuaria.

Qué es ASUR y qué obras contempla para los aeropuertos colombianos

ASUR, sigla de Grupo Aeroportuario del Sureste, es una compañía mexicana especializada en la operación y administración de aeropuertos. En Colombia tiene presencia mediante Airplan, empresa que opera seis terminales aéreas, entre ellas las cinco incluidas en el anuncio.

La compañía también tiene a su cargo el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, que no aparece en la lista de terminales contempladas en este nuevo anuncio.

El plan presentado durante la Milagro Week busca ampliar la capacidad de los aeropuertos y modernizar sus instalaciones para responder a las necesidades de movilidad de las regiones.

En el caso de Rionegro, la ampliación anunciada apunta a aumentar los espacios para atender aeronaves y pasajeros. Para Montería, las intervenciones incluyen mejoras tanto en la terminal como en la infraestructura operacional.

Por ahora, el anuncio establece una inversión proyectada de hasta 1.500 millones de dólares, pero no detalla el cronograma completo de ejecución ni cuánto dinero se destinará individualmente a cada aeropuerto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.