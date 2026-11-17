En medio de los anuncios de Abelardo de la Espriella, se divulgó que la fabricante mexicana de motocicletas Italika, propiedad del Grupo Salinas, llegará a Barranquilla para instalar una planta de ensamblaje que proyecta generar cerca de 1.000 empleos en Colombia.

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La confirmación surgió luego de un encuentro entre el presidente colombiano y el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, enfocado en analizar oportunidades de inversión productiva.

Mediante su cuenta oficial en la red social X (antes conocido como Twitter), el mandatario compartió detalles sobre la reunión sostenida con el magnate mexicano y confirmó el desembarco industrial en el Caribe colombiano.

“Recibí la visita de un buen amigo, el empresario mexicano Ricardo Salinas, con quien conversé sobre su visión empresarial y las enormes oportunidades que ofrece Colombia para la inversión”, publicó.

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Asimismo, el jefe de Estado destacó el alcance económico del proyecto manufacturero subrayando: “Italika llegará a Barranquilla para ensamblar motocicletas en Colombia, con una inversión que permitirá generar cerca de 1.000 empleos”.

Salinas Pliego indicó que tiene previsto más adelante instalar “unas 200 tiendas para motos y préstamos”, con lo que dejó en evidencia la confianza que tiene de cara al proyecto a futuro.

La llegada de esta compañía abre una competencia con otras como AKT Motos, ensambladora del Grupo Corbeta que tiene su operación en Colombia desde hace 22 años.

En la actualidad, Italika, fundada por Grupo Salinas, lidera ampliamente el mercado mexicano de vehículos de dos ruedas luego de superar los nueve millones de unidades ensambladas en sus complejos industriales norteamericanos.

Con esta nueva operación en Barranquilla, la compañía busca fortalecer su presencia regional aprovechando la ubicación portuaria estratégica de la capital del Atlántico y la alta demanda local de motocicletas.

Resulta determinante remarcar que el mercado de las motocicletas en Colombia ha crecido notablemente, por lo que esta nueva empresa abre un nuevo capítulo en este escenario.

¿Cómo son las motos de Italika?

Las motocicletas de Italika destacan en el mercado latinoamericano por ofrecer vehículos accesibles, versátiles y económicos orientados principalmente a la movilidad urbana diaria y el trabajo comercial.

Fundada en 2005 dentro del conglomerado mexicano Grupo Salinas, la marca estructura su portafolio en categorías especializadas diseñadas según las exigencias particulares de cada conductor.

En el segmento de trabajo sobresalen referencias como FT125, FT150 y FT200, equipadas con motores monocilíndricos de cuatro tiempos, alta autonomía de combustible y parrillas resistentes, según expertos de Motofichas.

Por su parte, las motonetas urbanas como DS150, D150 y Vitalia 150 incorporan transmisiones automáticas por banda, carrocerías ligeras y maniobrabilidad ágil para sortear el tráfico cotidiano.

Para quienes buscan estética deportiva y mayor respuesta dinámica, la firma comercializa las familias Z y Vort-X, con cilindrajes que oscilan entre 125 y 300 centímetros cúbicos.

Estos modelos deportivos integran frenos de disco en ambas ruedas, tableros digitales, iluminación tipo LED y suspensiones ajustadas para brindar estabilidad superior en trayectos exigentes.

Asimismo, la línea doble propósito reúne modelos como DM150, DM200 y DM250, provistos de llantas todoterreno y suspensiones largas ideales para caminos rurales o vías destapadas.

El catálogo incluye igualmente motocicletas tipo crucero o chopper como TC250 y RC200, estilos clásicos Café Racer como Firebird 300 y cuatrimotos utilitarias de cuatro ruedas.

Técnicamente, la mayoría de sus unidades emplean motores refrigerados por aire o líquido, cajas estándar de cinco o seis velocidades y sistemas semiautomáticos de fácil mantenimiento.

Además, varias referencias recientes incorporan dispositivos de rastreo satelital GPS integrados de fábrica para reforzar la seguridad vehicular frente a posibles hurtos en entornos urbanos.

Gracias a su amplio respaldo de repuestos, bajo consumo energético y precios competitivos, Italika consolidó una fuerte popularidad entre trabajadores, repartidores y conductores principiantes en la región de América Latina.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.